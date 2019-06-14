寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



每年5月至9月是綠竹筍盛產季節，新竹縣寶山鄉農會與寶山鄉公所舉辦綠竹筍評鑑，由改良場專業人士評比，「甜筍王」由女農夫林鳳琴奪下，甜度高達7.4，「特獎」由農夫徐石源獲得，6月16日寶山水庫旁將舉辦展售活動，新鮮綠竹筍迎賓，還有竹筍大餐大請客，來品嘗綠竹筍正是時候。

新竹縣副縣長陳見賢表示，綠竹筍富含維生素、礦物質，高纖低熱量、不含膽固醇，新竹縣綠竹筍栽培面積約351公頃，寶山是種植面積最大的鄉鎮，栽培面積約90公頃。

他說，今年受到氣候影響，年產量從700多公噸降至500多公噸，不過品質一如往常優等，嘗起來美味爽口，夏天時做道冷筍沙拉，清涼美味又吃得健康，歡迎鄉親來購買寶山鄉出產的綠竹筍，記得挑選時謹記「白、彎、矮、肥」四大原則，一定能品嘗到最當季的自然美味。