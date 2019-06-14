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寶山綠竹筍季登場 記得「白、彎、矮、肥」挑筍四原則

2019-06-14 07:29聯合報 記者郭政芬╱即時報導

每年5月至9月是綠竹筍盛產季節，新竹縣寶山鄉農會與寶山鄉公所舉辦綠竹筍評鑑，由改良場專業人士評比，「甜筍王」由女農夫林鳳琴奪下，甜度高達7.4，「特獎」由農夫徐石源獲得，6月16日寶山水庫旁將舉辦展售活動，新鮮綠竹筍迎賓，還有竹筍大餐大請客，來品嘗綠竹筍正是時候。

新竹縣副縣長陳見賢表示，綠竹筍富含維生素、礦物質，高纖低熱量、不含膽固醇，新竹縣綠竹筍栽培面積約351公頃，寶山是種植面積最大的鄉鎮，栽培面積約90公頃。

他說，今年受到氣候影響，年產量從700多公噸降至500多公噸，不過品質一如往常優等，嘗起來美味爽口，夏天時做道冷筍沙拉，清涼美味又吃得健康，歡迎鄉親來購買寶山鄉出產的綠竹筍，記得挑選時謹記「白、彎、矮、肥」四大原則，一定能品嘗到最當季的自然美味。

寶山鄉長邱坤桶表示，6月16日也將在寶山水庫旁舉辦「綠筍同樂會-108年綠竹筍產業文化展售促銷活動」，當天除了有15攤新鮮、優質綠竹筍展售外，還安排藝文表演與親子活動，包含冰山挖筍大賽、趣味蒙眼剝竹筍大賽、竹筍大餐大請客、竹筍造形棉花糖、闖關遊戲等，活動內容豐富多元，邀請鄉親來共襄盛舉。

農民徐石源的綠竹筍拿到今年特等獎。記者郭政芬／攝影
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在地餐廳主廚用在地食材做特色料理。記者郭政芬／攝影
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農民林鳳琴（右五）拿下今年的甜筍王，甜度超過7.4。記者郭政芬／攝影
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新竹縣寶山鄉每年5月至9月是綠竹筍盛產的季節。記者郭政芬／攝影
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