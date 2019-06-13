苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣石虎保育自治條例今年6月二度闖關議會，以9票贊成、25票反對退回縣府，投下反對票的議員們的臉書遭網友洗版。苗栗縣議會國民黨團昨發聲明，因法令不夠完善，並非反對石虎活下去，同時點名臉書粉絲團「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」擅自使用國民黨議員圖像，涉及偽造文書、公然侮辱罪與誹謗罪，要對網友提告。該粉絲團今下午發聲明指出，議座諸公不支持石虎的表現想要得到法院認證，敝團表示相當歡迎。

關於苗縣石虎保育自治條例，苗縣議會國民黨團昨發聲明指出「一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生態環境。」並對網路上有心人士惡意攻擊將委請律師提告。

苗縣議會國民黨團昨聲明中點名，「吳濬彥沒有在裡面團隊」臉書社團，擅自使用國民黨議員圖像，P圖成為「我某某某反對石虎活下去」的字樣，明顯與事實不符，涉及刑法偽造文書、公然侮辱罪與誹謗罪等，苗栗縣議會國民黨團將委請律師提出告訴。

「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」粉絲團今下午發聲明指出，嘴巴上說熱愛石虎，卻全數反對石虎條例，這種表裏不一的行徑是可恥的。敝團基於對公共事務的關心，將公開資訊製成圖卡，讓關心石虎的民眾看清楚是哪些議座投下反對票，卻招來國民黨團揚言提告。

敝團再次強調：投反對票，就是反對石虎活下去。覺得委屈，就用行動支持石虎。不要嘴上說堅持讓石虎活下去，又拒絕通過石虎條例。議座諸公不支持石虎的表現想要得到法院認證，敝團表示相當歡迎。

對於苗縣議會國民黨團聲明，苗縣議員陳光軒說，石虎主要棲地仍在苗栗，苗栗率先訂定自治條例保護瀕危石虎，有代表性象徵意義，但過去國民黨議員不積極參與討論，荒廢自身職權，發表此聲明根本在卸責；議員曾玟學在臉書說，國民黨的聲明根本通篇胡扯、邏輯錯亂、顛倒是非。