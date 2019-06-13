巨業客運大甲通霄線7月停駛 公路局允協調替補

2019-06-13 21:14 中央社 苗栗縣13 日電



巨業客運行駛台中大甲至苗栗通霄的「6354」公車不堪長年虧損，7月將停駛，立委陳超明國會辦公室今天召開協商會議，公路總局允諾協調苗栗客運調整班次或站點方式彌補。

巨業客運日前於官網公告「6354」大甲-通霄線，經公路總局核准，自7月起停駛，該路線行經苗栗縣通霄、苑裡及台中市幼獅工業區、日南、大甲地區，停駛後恐對通苑地區民眾交通需求造成不便。

立委陳超明國會辦公室今天邀集業者與公路總局等單位商議，巨業客運反映，該路線一天共6班車次，分別從大甲、通霄兩地各發車3班，平均每班僅有6人搭乘，其中通霄起站至苑裡段搭乘人數，甚至平均僅1.4人，因載客量少，相對公司負擔的人力、油料等成本，等同「開越多、虧越多」。

立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐表示，巨業公司數年前曾減班因應，但仍不堪長期虧損，幾經考量下，決定申請停駛。

邱俐俐指出，目前苗栗客運有「5808」行駛苗栗高鐵站至苑裡（經後龍、通霄）、「5814」行駛苗栗至大甲，公路總局允諾一週內與苗栗客運研商，討論是否透過調整班次及到站點等方式，彌補替代巨業6354停駛後的搭乘需求，儘量達到「無痛過渡」。