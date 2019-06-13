親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯

香港「反送中」：警民衝突下 再度覺醒的公民

影／暑假來去「貓裏Ｅ玩客」 拿雲端金幣抽大獎

2019-06-13 19:24聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣政府教育處運用年初建置上架的貓裏Ｅ學園平台，暑期將推出「貓裏Ｅ玩客」數位學習活動，安排主題有獎徵答、線上投稿等，完成學習任務還能抽iPad、迷你無人機等多項大獎，縣府盼透過線上學習，讓孩子充實知識並豐富暑假生活。

教育處資訊教育中心建置的貓裏Ｅ學園平台打破傳統地域限制，可讓縣內各地國中小學生一起參與學習，2月底上架推廣以來，已有數萬名學生參加過線上活動，平台提供數位學習跨時間、空間的優勢，盼達成「苗栗大教室」概念。

教育處運用這個平台從6月24日到9月底規畫「貓裏Ｅ玩客」，主要有5項學習任務，其中有獎徵答分苗栗采風、台灣之光、新聞時事、運算思維4大主題任務，另外線上投稿主題為「暑假走讀遊記分享」，引導學生分享暑假的旅遊心得。

教育處為提升學生參與這次暑期學習任務，還設計了貓裏喵雲端金幣換獎品、完成5項任務抽大獎活動，學生完成任何一項學習任務可獲金幣，累積到一定數量，可上雲端市集兌換貓裏喵馬克杯、公仔、毛巾、登山包、卡套等獎品，抽大獎的獎品除iPad、藍芽喇叭等獎項，還有小米手環、貓裏喵玩偶、運動小腰包、禮券等。

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府大廳宣示「貓裏E玩客」啟動，他感謝瓷林協眾國際公司董事長林光清贊助獎品，並當場宣布將iPad、迷你無人機各加碼2台，還與學生組隊參加線上徵答，開心搶答問題。

徐耀昌強調教育是一切根基，縣府團隊將持續向教育部爭取經費補助，優化整體數位教育資源推廣貓裏Ｅ學園平台，讓縣內孩子不受地域、城鄉限制開心學習。

苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，苗栗縣長徐耀昌(左四)今天宣示啟...
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，苗栗縣長徐耀昌(左四)今天宣示啟動，鼓勵學生多參與線上學習，豐富暑假生活。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，答問題送貓裏喵雲端金幣，完成5項...
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，答問題送貓裏喵雲端金幣，完成5項任務還能抽iPad、迷你無人機、禮券等獎品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，縣長徐耀昌今天宣示啟動，鼓勵學生...
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，縣長徐耀昌今天宣示啟動，鼓勵學生多參與線上學習，豐富暑假生活。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，苗栗縣長徐耀昌(右)今天在啟動儀...
苗栗縣教育處暑期推出「貓裏E玩客」數位學習活動，苗栗縣長徐耀昌(右)今天在啟動儀式中和學生一起進行學習任務。記者胡蓬生／攝影
分享

徐耀昌苗栗縣教育部
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

交大、世曦攜手 打造國家級智慧防災系統

2019-06-12 22:43

司機過勞駕駛…桃園、中壢客運19案違法未懲處

2019-06-12 22:38

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

全台首訂自治條例 桃市校園50公尺內禁設夾娃娃機

2019-06-12 22:32

桃園航空城評點調為12.1元 拆遷補償增85億

2019-06-12 22:27

自駕車育成基地 桃園虎頭山創新園區18日啟用

2019-06-12 22:25

影／苗栗骨鬆潛在病患6.5萬人 弘大醫院啟動聯合照護服務

2019-06-12 22:04

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

基隆港國門大改造 東岸基港大樓耳目一新

2019-06-13 17:16

影／台中小內閣調整？ 盧秀燕露口風：人事本來就有彈性

2019-06-13 10:43

員基水塘總在雨後出現？彰化縣府：2年內解決！

2019-06-13 10:52

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

以人為本的交通環境 台中交大重點取締不禮讓行人

2019-06-13 15:43

封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02

【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55

台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

影／黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35

機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

高美濕地海水汙染超標 市府3年調查結果「不宜親水」

2019-06-13 11:58

團隊遭質疑 是否換人 盧秀燕：謝謝指教

2019-06-12 23:39

好康搶報名 桃園暑假AR/VR等68課程+探索全免費

2019-06-13 09:28

影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39

基隆修復校官眷舍古蹟 發現神祕階梯、風呂

2019-06-12 23:37

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

2019-06-13 12:01

雨天捐血人止步 波麗士挽袖熱血補血庫

2019-06-13 12:22

台中帝國糖廠生態湖乾涸 管制抽地下水

2019-06-13 00:05

比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27

台中市府拚減空汙 議員要求首長以身作則

2019-06-13 16:00

反對社子島全區區段徵收 居民今扛土地公抗議

2019-06-13 10:58

新莊警分局新樹派出所落成啟用 舉行新任所長佈達典禮

2019-06-13 18:08

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

桃園航空城評點調為12.1元 拆遷補償增85億

2019-06-12 22:27

泡泡龍女孩獲總統教育獎 立志當英譯家

2019-06-13 00:09

高市晚上8點後 計次路停不收費

2019-06-12 23:35

嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08

中市府花5千萬改建食樂基地 每天150個餐盒議員批浪費

2019-06-13 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top