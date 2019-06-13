影／暑假來去「貓裏Ｅ玩客」 拿雲端金幣抽大獎

2019-06-13 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府教育處運用年初建置上架的貓裏Ｅ學園平台，暑期將推出「貓裏Ｅ玩客」數位學習活動，安排主題有獎徵答、線上投稿等，完成學習任務還能抽iPad、迷你無人機等多項大獎，縣府盼透過線上學習，讓孩子充實知識並豐富暑假生活。

教育處資訊教育中心建置的貓裏Ｅ學園平台打破傳統地域限制，可讓縣內各地國中小學生一起參與學習，2月底上架推廣以來，已有數萬名學生參加過線上活動，平台提供數位學習跨時間、空間的優勢，盼達成「苗栗大教室」概念。

教育處運用這個平台從6月24日到9月底規畫「貓裏Ｅ玩客」，主要有5項學習任務，其中有獎徵答分苗栗采風、台灣之光、新聞時事、運算思維4大主題任務，另外線上投稿主題為「暑假走讀遊記分享」，引導學生分享暑假的旅遊心得。

教育處為提升學生參與這次暑期學習任務，還設計了貓裏喵雲端金幣換獎品、完成5項任務抽大獎活動，學生完成任何一項學習任務可獲金幣，累積到一定數量，可上雲端市集兌換貓裏喵馬克杯、公仔、毛巾、登山包、卡套等獎品，抽大獎的獎品除iPad、藍芽喇叭等獎項，還有小米手環、貓裏喵玩偶、運動小腰包、禮券等。

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府大廳宣示「貓裏E玩客」啟動，他感謝瓷林協眾國際公司董事長林光清贊助獎品，並當場宣布將iPad、迷你無人機各加碼2台，還與學生組隊參加線上徵答，開心搶答問題。