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跟著網紅遊苗栗 體驗苗栗山城特色

2019-06-13 18:13聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣是農業大縣，除了優質農產品，結合觀光產業打造10個休閒農業區，縣府今年與休閒農業區合作推出5個主題農遊路線，邀請20組國內外網紅來苗栗踩線，讓更多民眾認識苗栗的好山、好水與好人情。

苗栗縣府農業處今在大湖鄉薑麻園休閒農業區的山水居舉辦記者會，苗縣副縣長鄧桂菊、農業處副處長陳樹義、10個休閒農業區的代表和20組網紅一起宣布「苗栗趴趴GO、跟著網紅遊苗栗」活動起跑。

苗縣副縣長鄧桂菊說，苗栗縣有18鄉鎮如同18顆珍珠，10大休閒農業區就是10顆紅寶石，每個休閒農業區都有獨特的農特產品和景致，邀請旅人一探究竟。

農業處表示，縣府積極輔導在地業者農業六級產業化，活動依各個休閒農業區特性，規畫日常版及季節限定版兩類農業旅遊路線，5大主題，包括「雲擁薑山，花紅果香」、「鐵道花香，農藝樂趣」、「棗趣石墙，芋見幸福」、「柚米飄香，螢光蝶舞」及「作客賽夏、梨香果茶香」，民眾可依需求規畫1日或多日行程。

農業處表示，邀請國內外20組知名部落客或網紅，有國內部落客「跟著領隊SKY玩」、「切琍攝文旅食」、「小潔趴趴走旅遊扎記」等，國外有來自馬來西亞「甜度冰塊 KaoBeiCold」Youtuber、日本的「メイフェの幸せ＆美味しいいっぱい～in 台湾」、香港「少女旅行日記」等，藉由網路影響力，讓更多人認識苗栗的人文及自然風光。

相關路線及內容可以至農委會的「農業易遊網」活動區查看。

苗栗縣是農業大縣，除了優質農產品，結合觀光產業打造10個休閒農業區，縣府今年與休...
苗栗縣是農業大縣，除了優質農產品，結合觀光產業打造10個休閒農業區，縣府今年與休閒農業區合作推出5個主題農遊路線，邀請20組國內外網紅來苗栗踩線，讓更多民眾認識苗栗的好山、好水與好人情。記者劉星君／攝影
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苗栗縣是農業大縣，除了優質農產品，結合觀光產業打造10個休閒農業區，縣府今年與休...
苗栗縣是農業大縣，除了優質農產品，結合觀光產業打造10個休閒農業區，縣府今年與休閒農業區合作推出5個主題農遊路線，邀請20組國內外網紅來苗栗踩線，讓更多民眾認識苗栗的好山、好水與好人情。記者劉星君／攝影
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