大溪、復興區公所 共洽攜手合作推動地方創生

2019-06-13 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪區陳嘉聰區長，今天與大嵙崁文教基金會董事拜訪復興區公所，洽談跨域合作，一同推動地方創生事宜。未來由大嵙崁文教基金會扮演溝通平台及在地陪伴團體角色，協助2區創生計畫推動及資源流通整合。

推動大嵙崁地方創生的大嵙崁文教基金會董事林怡岑、董事邱榮漢等人，今天由大溪區區長陳嘉聰帶領拜訪復興區公所，與復興區公所秘書李永福、機要秘書周星文、秘書室主任李秀英、研考戴明健等人，共洽跨域聯合推動地方創生的可能性。

為解決國內人口高齡少子化和城鄉發展不均危機，行政院國發會將2019年，定為台灣「地方創生」元年，各地鄉鎮市區紛紛啟動在地的創生工作計畫，推動青創人口移/返鄉、地方特色產業六級加值、教育與高齡等創新社會服務。

復興區是行政院134個地方創生優先推動地區之一，更是桃園市13區中唯一，擁有豐富的山林觀光資源與特殊原鄉文化，極富地方創生潛力。

復興區公所目前已展開許多相關地方創生工作，除桃園4所大學已投入洽談外，區公所致力於推動「泰雅文化園區」，結合原民傳統狩獵、織布、歌舞等技藝文化傳承，促進文化旅遊產業發展。

復興區公所簡報指出，區公所正積極推動智慧城鄉，透過交通旅運流量的資料庫建置與大數據分析，建制智慧站牌，優化偏鄉公共運輸品質，觀光期間即時掌握道路壅塞狀況，利用GPS技術結合APP載具，推播旅遊資訊與導航等，同時桃園市原民局也與在地社區，組織持續推動部落深度旅遊。

在文化、產業、交通基礎設施能與大溪區資源共享。屬於大漢溪流域的復興區與大溪區有緊密的發展關聯，在歷史上分別扮演山林資源與貿易小鎮角色，至今仍是教育、醫療、生活機能、觀光串聯的「共同生活圈」。

大溪區區長陳嘉聰表示，復興區與大溪區有緊密的發展關聯，也是生活教育機能及觀光串聯的共同生活圈，未來區域整體規劃中，大溪是浪漫台三線起點，未來將推動三層地區再生，作為復興區門戶。

大嵙崁文教基金會執行長李世明表示，今日會面展開了大溪與復興共同推展地方創生契機，激發出許多創生潛力議題，具體包含大溪復興兩區共同推展休閒農業區、繡球花花卉景觀產業試辦、跨區觀光整合行銷、竹材工藝裝置藝術等等創意提案。