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影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園大溪區月眉休閒農業發展協會，6月15、16日在休閒農區，舉行客家風情遊藝思活動，為活動精心打造的6輛客家風情親子協力車，今天亮相啟用。可同時搭乘6個人的親子協力車，也可當導覽活動接駁車，未來將開放團體預訂和民眾租借使用。

大溪月眉休閒農業區緊鄰大溪老街熱門旅遊景點，近年連舉辦幾屆桃園花彩節嶄露頭角，吸引不少遊客騎YouBike或出租腳踏車逛遊休閒農區田園風光。

大溪區月眉休閒農業發展協會，為迎接「客家風情遊. 藝. 思」活動，特別精心打造號稱全台唯一，客家風的豪華版親子協力車，昨天在當地大溪千歲太鼓團及幼兒園孩童舞獅熱鬧氣氛中，對外亮相剪綵啟用。

2019客家風情遊. 藝. 思活動，包含遊街、踩風、做手作，賞表演，體驗客家風情等系列活動。由客家委員會、桃園市政府客家事務局、大溪區月眉休協農業發展協會主辦、立法委員趙正宇辦公室等他單位協辦。

客家風情遊. 藝. 思活動，6月15日下午1時30分首先登場的是客家踩風嘉年華，踩街遊行隊伍中，客家藝術工作坊學員，踩街服裝以客家元素加上環保精神大秀創意，小小舞獅團手製的客家花獅充滿童趣，成果十分吸睛。

踩街沿途還有獨輪、笛鼓等快閃表演，處處充滿驚喜。月眉休閒農業區理事長李汪根表示，踩街活動非常歡迎民眾穿上客家服飾、帶著小朋友穿上萬聖節創意服飾，一同來感受彷彿如嘉年華般的熱鬧氣氛。

踩街路線在下午1點半，由大溪老街福仁宮廣場出發，沿途經過月眉古道、月眉路，最後與客家風協力車在李騰芳古宅停車場會師，踩街會師主舞台現場，也貼心準備清涼客家甜湯消暑。

除了踩街遊行，主舞台更邀請各表演團體進行2天演出，表演內容包含，四川變臉秀、大溪千歲太鼓、歡樂小丑秀、月眉笛鼓樂團、傳統民俗雜技、春麵樂團、互動魔術氣球秀、陀螺表演等。

另外協會也還舉辦客家踩風微旅行、客家風情手作活動（客家麻糬、擂茶、菜包、湯圓、手染花布），400個名額，即日起開放網路及現場報名。活動現場詭提供客家風情協力車免費搭乘服務，且在表定時間內隨招隨停。以上活動詳情請參照「桃園市大溪區月眉休閒農業發展協會」粉絲團活動公告。

桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來...
桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來接駁導覽遊客的6輛客家風格親子協力車，今天亮相啟用。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來...
桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來接駁導覽遊客的6輛客家風格親子協力車，今天亮相啟用。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來...
桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來接駁導覽遊客的6輛客家風格親子協力車，今天亮相啟用。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來...
桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來接駁導覽遊客的6輛客家風格親子協力車，今天亮相啟用。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪區月眉休閒農場，15、16日舉行客家風情踩街、手作體驗活動。特別訂製來接駁導覽遊客的6輛客家風格親子協力車，今天亮相啟用。記者張弘昌／攝影
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