桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



位於桃園航空貨運園區暨客運園區內的汙水處理廠，建置已13年卻完全未使用，桃園升格直轄市後，市府和中央協調，以無償撥用方式，今年4月16日正式移撥給桃園市水務局，未來陸續活化後將可處理鄰近區域生活汙水，成為大園第一個污水處理廠，此外正興建路寬30米新闢道路，連接客運園區及機場捷運A15大園站，可望提高當地開發率，讓桃園航空城部分拆遷戶落腳大園客運園區，提供居民享受更好的生活品質。

桃園市長鄭文燦表示，交通部民航局於民國88年辦理「桃園航空貨運園區暨客運園區」計畫區段徵收時，一併將汙水處理廠建設完成，基地坐落於大園區南港里，設計平均日汙水量13000CMD，而污水廠全廠用地面積為14949公頃，汙水廠新建工程已於民國94年9月驗收完成，汙水處理採三級微生物去氮除磷方式。

民國96年時，民航局原要求桃市府採「有償撥用」辦理移交，有償總經費高達5億2249萬元，但市府財政考量後，要求無償撥用，雙方始終無法達成共識，經過多年協調下，去年2月23日由行政院協調，以無償撥用方式陸續辦理動產與不動產撥用作業，進行後續廠域活化。

鄭文燦說，目前大園客運園區汙水處理廠有4大建築物須活化，包括原進流抽水站、原管理中心、原汙泥處理機房與原污水處理廠，預計可活化空間達3400餘坪。

其中，原進流抽水站改建成汙水處理區，全期預估約可處理5000噸的汙水，未來將分期建設，先作為鄰近用戶汙水處理之用；而原管理中心則將作為汙水廠辦公室、認證實驗室營業、會議室租借與人員訓練中心等，其餘空間則待顧問公司提交活化報告後，再行推動大園展覽館等空間活化設施。