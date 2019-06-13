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瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32聯合報 記者劉星君╱即時報導

今年初開幕，以海洋為主題的苗栗縣「貓裏喵親子公園」，有超吸睛章魚八爪溜滑梯、貝殼造形地景，開幕至今累計上萬人潮。苗栗縣民期待第二座主題式親子公園「竹南頭份親子公園」，以「山林綠遊、昆蟲樂園」為題，屆時有瓢蟲溜滑梯，還有蘑菇外觀親子廁所，超級可愛。縣府水利處昨舉辦第二次居民說明會，將修改部分細部意見，內部審查後，預計今年7月底可上網發包，力拼在明年農曆前試營運。

竹南頭份親子公園的現址是在竹南鎮的獅山多功能運動公園，目前是一大草坪，設有步道環繞周邊，草皮及步道等景觀設施維護良好，僅缺乏遊具設施供市民遊樂。

水利處指出，竹南獅山多功能運動公園，面積有2.06公頃，規畫打造竹南頭份地區，提供親子遊樂主題性公園，經費三千萬。

今年初在苗栗市開幕「貓裏喵親子公園」打破罐頭式遊具設施，章魚溜滑梯等，讓人耳目一新。苗栗縣第二座主題式親子公園，在竹南頭份設置，以「山林綠遊、昆蟲森林樂園」為主題，頭份，代表「山岳」地景，設計火炎山地景溜滑梯，延續山林氛圍，打造「昆蟲」獨特主題的指標性公園，包括有瓢蟲綠丘滑梯、攀爬網（蜘蛛網造形），蜂巢洗腳池、蘑菇親子廁所。

昨天召開第二次地方說明會，縣議員宋國鼎、曾玟學、黎煥強等都到場。參與的民眾提出意見，希望公園內不要有太多與其他公園相似性的遊樂設施，像是親水設施，在周圍的公園也有類似的設施，且親水設施經費較高，希望能有更多元的遊具種類。

議員宋國鼎、曾玟學與黎煥強等關心公園內無障礙設施、夜間照明，並提到，公園周邊腹地較小，屆時湧入大批車潮，造成交通壅塞與停車問題。縣府水利處表示，屆時交通問題可能實施分流等措施。

縣府水利處表示，「頭份竹南親子公園」是苗縣第二座主題式親子公園，已召開兩次地方說明會，根據居民反應意見，再做細部修正，之後內部審查，預計7月底上網招標，力拚明年農曆過年前試營運。

苗栗縣第二座竹南頭份親子公園，昨召開第二次地方說明會，議員宋國鼎（站者）、曾玟學...
苗栗縣第二座竹南頭份親子公園，昨召開第二次地方說明會，議員宋國鼎（站者）、曾玟學（右一）到場參與提出意見。圖／議員宋國鼎服務處提供
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苗栗縣第二座竹南頭份親子公園規畫設計圖，可愛的蘑菇造型親子廁所。圖／苗縣府提供
苗栗縣第二座竹南頭份親子公園規畫設計圖，可愛的蘑菇造型親子廁所。圖／苗縣府提供
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苗栗縣第二座竹南頭份親子公園，昨召開第二次地方說明會。圖／議員宋國鼎服務處提供
苗栗縣第二座竹南頭份親子公園，昨召開第二次地方說明會。圖／議員宋國鼎服務處提供
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苗栗縣第二座竹南頭份親子公園規畫設計圖，瓢蟲綠丘溜滑梯。圖／苗縣府提供
苗栗縣第二座竹南頭份親子公園規畫設計圖，瓢蟲綠丘溜滑梯。圖／苗縣府提供
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苗栗縣第二座竹南頭份親子公園規劃設計圖。圖／苗縣府提供
苗栗縣第二座竹南頭份親子公園規劃設計圖。圖／苗縣府提供
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親子溜滑梯苗栗縣
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