自己點餐跟外界互動 安養院院長掏腰包請住民用餐
「促進社交互動的機會」寧園安養院住民們今天前往竹北的牛排館，享用美食，住民們開心的可以自己點餐，選用自助沙拉吧，社工人員帶領他們外出用餐，增加他們彼此的互動機會，也有機會多接觸外面的世界。
今天共有16名住戶們參與，社工劉雯文表示，機構的住民都是縣市政府轉介的低收入及中低收入戶，大多父母已故，轉由手足照顧，家屬因人力及疾病考量，平日要帶住民外出用餐是很困難的，因此院長決定自掏腰包帶大家一起外出用餐，凝聚住民與工作人員的情誼，並促進社交互動的機會。
寧園指出，平常院內提供除了生活照顧、復健工作外，院內護理、教保老師們也提供認知活動及技藝訓練等活動，透過幸福共餐的社區參與活動安排，提升住民融入社會的機會，並藉此提升生活品質。
另外，也增加自主權的賦能，如投票選擇外出用餐的店家、自行點餐等，提升住民的獨立性與參與動機，希望藉由社會各界的支持，讓精神障礙者更有力量對抗疾病，並支持精神障礙者自立生活。
院長段雷表示，寧園安養院成立於民國85年，是公辦民營的身障照護機構，目前機構住民主要來自各縣市政府轉介，因應在地老化趨勢，設籍新竹縣、湖口鄉個案增多，除了慢性精神疾病住民外目前個案身分以低收入戶及中低收入戶失智貧困住民為主，佔80%以上，雖有補助款但每月仍需自籌尿布、看護墊、奶粉等耗材，希望各界善心人士能一同加入愛的行列，支持協助機構運作，以照護更多有需要的民眾。
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