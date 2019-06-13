自己點餐跟外界互動 安養院院長掏腰包請住民用餐

2019-06-13 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「促進社交互動的機會」寧園安養院住民們今天前往竹北的牛排館，享用美食，住民們開心的可以自己點餐，選用自助沙拉吧，社工人員帶領他們外出用餐，增加他們彼此的互動機會，也有機會多接觸外面的世界。

今天共有16名住戶們參與，社工劉雯文表示，機構的住民都是縣市政府轉介的低收入及中低收入戶，大多父母已故，轉由手足照顧，家屬因人力及疾病考量，平日要帶住民外出用餐是很困難的，因此院長決定自掏腰包帶大家一起外出用餐，凝聚住民與工作人員的情誼，並促進社交互動的機會。

寧園指出，平常院內提供除了生活照顧、復健工作外，院內護理、教保老師們也提供認知活動及技藝訓練等活動，透過幸福共餐的社區參與活動安排，提升住民融入社會的機會，並藉此提升生活品質。

另外，也增加自主權的賦能，如投票選擇外出用餐的店家、自行點餐等，提升住民的獨立性與參與動機，希望藉由社會各界的支持，讓精神障礙者更有力量對抗疾病，並支持精神障礙者自立生活。