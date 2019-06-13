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清寒司機腦中風送醫 竹市蘭馨會募資度難關

2019-06-13 16:46中央社 新竹縣13日電

新竹縣曾姓計程車司機日前駕車時因腦中風送醫，但他家境困難，無法開刀治療，所幸新竹市國際蘭馨交流協會提供援助，讓曾家能度過醫療難關。

曾姓司機上月20日開計程車行駛在新竹縣湖口鄉某路段時，忽然發現身體不適，趕緊將車臨停路邊，準備下車求援，卻倒臥在車輛後方，所幸，路過民眾發現報警處理。

警方獲報到場後發現，曾男失去意識，車輛也未熄火，立刻通報警消到場，協助將他送醫，後轉往台中市某醫院，診斷為腦中風。

曾男的女兒表示，醫師評估手術後的康復機率不高，且家中經濟狀況不佳，家人擔心無法負擔醫療費，遲遲沒有進行開刀治療。

目前就讀二技1年級的曾女說，他們是單親家庭，也是低收入戶，主要收入來源是父親開計程車撐家計，薪水不多，也要照顧有身心障礙的爺爺、她與弟弟；去年弟弟加入國軍志願役後，今年的低收入戶資格已被取消。

曾女表示，她雖想盡快幫父親治療，卻限於經濟問題遲遲無解，壓力很大，感謝新竹市蘭馨會協助，讓他們可以解決醫療費問題。今天在各方協助下，父親已轉院至林口長庚醫院，目前仍臥床、意識不清，待醫師評估後，才會開刀治療，盼爸爸能快治癒。

新竹市蘭馨會長姜美杏表示，昨天下午接到朋友傳來資訊，立刻發布在協會群組，獲得新竹蘭馨會成員的響應，截至今天中午已募得新台幣15萬1000元，全數交給林姓男子的家人。

姜美杏與竹市蘭馨會多位成員，下午到新竹縣竹北市公所，在竹北市長何淦銘的見證下，將募得經費交給曾姓司機的家人，希望協助曾家度過難關、早日康復。

新竹腦中風計程車
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