親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿翔謝忻爆婚外情 她評女生這樣做更心機

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園首條自辦興建的捷運綠線地下土建工程GC03標經評選，確定由互助營造團隊出線施作，GC03標以桃園火車站為起點，途經中正路往蘆竹方向沿途共設6個地下車站，由於中正路部分路段路幅僅15公尺，將首度採潛盾中圓工法施作，市府今天指出，捷運綠線主線工程皆已順利發包，預計10月份地下段動工，預計114年底第一階段通車，地下段115年完工。

GC03標地下段土建統包工程因流標多次，經檢討投標金額後於3月26日上網公告，5月22日開標，有1家廠商投標，經過資格審查後，市府昨辦評選作業，由互助營造聯合團隊獲選。代表廠商互助營造為國內大型營造公司，曾經承攬各項重大軌道工程，包括機場捷運土建區段工程、台北捷運信義線工程、台灣高鐵土建統包工程等實績。

市府指出，團隊成員日商華大林組和大陸工程也是軌道工程專業廠商，日商華大林組曾經承攬台北捷運信義線隧道區段標工程、日本中央環狀品川線隧道工程、横浜環狀北線隧道工程，也是台灣高鐵隧道區段標工程承攬廠商；而大陸工程公司國內外土建工程經驗豐富，所承攬的桃園機場捷運延伸線隧道工程已順利貫通，同時也是綠線GC01標統包廠商，可協助工程介面協調。

GC03標全長約5.8公里，主要從桃園火車站出發，經過桃園、蘆竹，共設G07、G08、G09、G10、G11、G12等6座地下車站，總經費約190.2億元，其中從火車站到慈文路（G07站-G10站）間的中正路2.3公里，因為路幅僅有15公尺，為了減少拆遷戶數、降低交維管制，採用潛盾中圓工法施工，為目前國內軌道工程中第一次採用中圓工法施作，成本經費較高，但可減少開挖面積，縮短交通黑暗期。

至於GC03標的起點G07站也將是台鐵桃園火車站以及捷運棕線的轉乘站，為國內少數深挖至地底40公尺的地下車站，未來是三鐵共構的重要轉運樞紐，對接台北市以及新北市，建構北北桃一小時軌道生活圈。

市府捷運工程局指出，桃園捷運綠線由八德建德路起，行經八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，全長約27.8公里設21站，地下段約12.5公里，地下車站10座，高架段約15.3公里，車站11座。未來捷運綠線會與臺鐵地下化以及機場捷運線、棕線、三鶯延伸八德線、綠線延伸中壢段等路網交會，市民可以直接轉乘，捷運綠線預計在114年底完成第一階段工程通車。

捷運工程局長陳文德說，捷運綠線是「三心六線」軌道建設的中心骨幹，未來三心六線可以涵蓋160萬人口的生活圈，約占桃園7成人口，桃園將有4條軌道路線連結至台北都會區，包括機場捷運、捷運棕線、三鶯延伸八德線、鐵路地下化等，打造北北桃一小時軌道生活圈。

桃園首條自辦興建的捷運綠線地下段GC03標經評選，由互助營造團隊獲選最有利標廠商...
桃園首條自辦興建的捷運綠線地下段GC03標經評選，由互助營造團隊獲選最有利標廠商，GC03標以桃園火車站為起點，主要走中正路往蘆竹方向沿途設置5個站。圖／桃園市政府提供
分享
桃園首條自辦興建的捷運綠線地下段GC03標經評選，由互助營造團隊獲選最有利標廠商...
桃園首條自辦興建的捷運綠線地下段GC03標經評選，由互助營造團隊獲選最有利標廠商，GC03標以桃園火車站為起點，未來桃園車站將為三鐵共構，作為台鐵、捷運棕線與捷運綠線重要轉乘點。圖／桃園市政府提供
分享

機場捷運火車站
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

交大、世曦攜手 打造國家級智慧防災系統

2019-06-12 22:43

司機過勞駕駛…桃園、中壢客運19案違法未懲處

2019-06-12 22:38

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

全台首訂自治條例 桃市校園50公尺內禁設夾娃娃機

2019-06-12 22:32

桃園航空城評點調為12.1元 拆遷補償增85億

2019-06-12 22:27

自駕車育成基地 桃園虎頭山創新園區18日啟用

2019-06-12 22:25

影／苗栗骨鬆潛在病患6.5萬人 弘大醫院啟動聯合照護服務

2019-06-12 22:04

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

發展資安科技 桃園虎頭山創新園區6月18日啟用

2019-06-12 10:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52

六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38

公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24

影／台中小內閣調整？ 盧秀燕露口風：人事本來就有彈性

2019-06-13 10:43

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02

員基水塘總在雨後出現？彰化縣府：2年內解決！

2019-06-13 10:52

影／舞蹈老師創「挺韓健康操」 支持者喊「我挺韓我驕傲」

2019-06-12 16:52

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

安平月牙灣竹棚壓死學童 區公所：如有需要將拆除

2019-06-12 16:41

搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

2019-06-12 17:55

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

影／黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55

議員批沙鹿是「殺戳戰場」 中市府：中央認證六都治安最好

2019-06-12 16:40

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

團隊遭質疑 是否換人 盧秀燕：謝謝指教

2019-06-12 23:39

機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42

有洋蔥味！無畏風雨 台南警雨天護幼童

2019-06-12 19:52

影／桃園百合、彩虹舞蹈團 受邀波蘭國際藝術節演出

2019-06-12 19:58

基隆修復校官眷舍古蹟 發現神祕階梯、風呂

2019-06-12 23:37

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39

高美濕地海水汙染超標 市府3年調查結果「不宜親水」

2019-06-13 11:58

前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35

台中帝國糖廠生態湖乾涸 管制抽地下水

2019-06-13 00:05

北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

2019-06-13 12:01

好康搶報名 桃園暑假AR/VR等68課程+探索全免費

2019-06-13 09:28

比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27

最老蒸烤箱選拔 淡水餐廳奪冠獲新設備

2019-06-12 19:49

反對社子島全區區段徵收 居民今扛土地公抗議

2019-06-13 10:58

雨天捐血人止步 波麗士挽袖熱血補血庫

2019-06-13 12:22

桃園航空城評點調為12.1元 拆遷補償增85億

2019-06-12 22:27

高市晚上8點後 計次路停不收費

2019-06-12 23:35

周日來台南山上 2019山上木瓜節好康一籮筐

2019-06-12 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top