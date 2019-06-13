桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園首條自辦興建的捷運綠線地下土建工程GC03標經評選，確定由互助營造團隊出線施作，GC03標以桃園火車站為起點，途經中正路往蘆竹方向沿途共設6個地下車站，由於中正路部分路段路幅僅15公尺，將首度採潛盾中圓工法施作，市府今天指出，捷運綠線主線工程皆已順利發包，預計10月份地下段動工，預計114年底第一階段通車，地下段115年完工。

GC03標地下段土建統包工程因流標多次，經檢討投標金額後於3月26日上網公告，5月22日開標，有1家廠商投標，經過資格審查後，市府昨辦評選作業，由互助營造聯合團隊獲選。代表廠商互助營造為國內大型營造公司，曾經承攬各項重大軌道工程，包括機場捷運土建區段工程、台北捷運信義線工程、台灣高鐵土建統包工程等實績。

市府指出，團隊成員日商華大林組和大陸工程也是軌道工程專業廠商，日商華大林組曾經承攬台北捷運信義線隧道區段標工程、日本中央環狀品川線隧道工程、横浜環狀北線隧道工程，也是台灣高鐵隧道區段標工程承攬廠商；而大陸工程公司國內外土建工程經驗豐富，所承攬的桃園機場捷運延伸線隧道工程已順利貫通，同時也是綠線GC01標統包廠商，可協助工程介面協調。

GC03標全長約5.8公里，主要從桃園火車站出發，經過桃園、蘆竹，共設G07、G08、G09、G10、G11、G12等6座地下車站，總經費約190.2億元，其中從火車站到慈文路（G07站-G10站）間的中正路2.3公里，因為路幅僅有15公尺，為了減少拆遷戶數、降低交維管制，採用潛盾中圓工法施工，為目前國內軌道工程中第一次採用中圓工法施作，成本經費較高，但可減少開挖面積，縮短交通黑暗期。

至於GC03標的起點G07站也將是台鐵桃園火車站以及捷運棕線的轉乘站，為國內少數深挖至地底40公尺的地下車站，未來是三鐵共構的重要轉運樞紐，對接台北市以及新北市，建構北北桃一小時軌道生活圈。

市府捷運工程局指出，桃園捷運綠線由八德建德路起，行經八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，全長約27.8公里設21站，地下段約12.5公里，地下車站10座，高架段約15.3公里，車站11座。未來捷運綠線會與臺鐵地下化以及機場捷運線、棕線、三鶯延伸八德線、綠線延伸中壢段等路網交會，市民可以直接轉乘，捷運綠線預計在114年底完成第一階段工程通車。