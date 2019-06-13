苗縣赴香港旅展推觀光 徐耀昌叮囑注意安全

2019-06-13 15:52 中央社 苗栗縣13日電



2019香港國際旅遊展今天起在香港會議展覽中心登場，苗栗縣文化觀光局率縣內旅遊業者參展，因應近來香港反送中遊行，情勢緊張，縣長徐耀昌特別叮囑推展觀光別忘注意安全。

香港政府近來因推動修訂「逃犯條例」，引發大批民眾上街抗議，連日來「反送中」遊行群眾與港警對峙、衝突頻傳；儘管情勢緊張，苗栗縣政府文化觀光局仍率縣內9家旅遊業者參加2019香港國際旅遊展，向國際旅客推薦苗栗之美，邀請大家造訪台灣、苗栗旅遊。

徐耀昌雖未同行，但特別叮囑赴港同仁及業者「2019年的旅展，在港的縣府同仁、苗栗鄉親們見證歷史了！請多保重注意安全！」

2019香港國際旅遊展今天起至16日在香港會議展覽中心舉行，縣府文化觀光局率飛牛牧場、泰安觀止溫泉會館、巧克力雲莊、花露休閒農場、楓葉地圖民宿、永安囍餅、蘇維拉莊園、卓也小屋及舊山線鐵道自行車營運商祺峰休閒事業有限公司等9家業者參展，縣府特別製作觀光影片及各項優惠資訊，共同為苗栗拚觀光。

縣府文觀局表示，交通部觀光局今年以「小鎮漫遊趣」為品牌，甄選推介台灣經典小鎮風情及優質遊程；苗栗縣有苑裡鎮、公館鄉、三義鄉、南庄鄉及大湖鄉等5處經典小鎮入選，數量為全台灣之最，值得深入體驗，盼藉由參與國際旅展機會，拓展苗栗觀光市場。