親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

伊波拉疫情越境！剛果1,396死 病毒傳入烏干達

指考衝刺／別怕題目落落長 英文掌握基本功和兩大密技

好康搶報名 桃園暑假AR/VR等68課程+探索全免費

2019-06-13 09:28聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

暑假倒數中，想好如何過2個月的酷暑假期了嗎，桃園市青年事務局延續過去開辦人氣課程，今年暑假課堂數突破往年，7月1日到8月31日推出6大主題共68堂室內課、戶外探索活動，全部免費。今天起開放網路報名，就讀桃園市國中至大學的學生憑學生證都可以選課，讓暑假不無聊又有料，FUN玩酷暑又可以增長知識。

青年局長顏蔚慈表示，6大主題中「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」運用興光堡壘及安東青年創業基地多元空間，以時下最夯的Maker、科技最前線的虛擬實境、最流行的手作、青年學子必修的行銷企畫為課程設計方向，針對不同青年學子的興趣及需求開設一系列體驗課程及活動，其中「創客Maker體驗工作坊」、「虛擬實境AR/VR體驗工作坊」適合喜歡科技新玩意的人，體驗用程式自製LED燈、超人氣無人機、創作智慧城雲霄飛車、製作AR圖卡等課程。

「多元才藝工作坊」主題適合喜歡敲敲打打、塗塗抹抹、DIY手作，有浪漫金工飾品設計、可愛動物羊毛球創作、文青手刻印章、歐美星空流動畫體驗可供選擇。而在全民皆須懂行銷的年代，青年局今年首度開設「行銷企畫師工作坊」，邀請業界專業資深講師帶領從文案、活動企畫與執行、公關與媒體、主持台風等一步步進階學習，把握暑假養成在校園辦活動以及未來職場所需的企畫技能。

除了豐富多元的室內課程，今年還首度結合4月剛開幕的桃園青年體驗學習園區開設「探索體驗營」，號召學子走出戶外挑戰北台灣最多的高低空設施，同時學習透過團隊合作完成任務，盡情揮灑體力與耐力，也增強個人自信心與團隊向心力。

令人期待的還有以「桃園巷弄美食地圖」、「youtuber夢工廠」為主題的公開講座，邀請知名部落客及Youtuber帶領青年感受桃園地方美食特色及文化，跟著達人的腳步追逐時下最夯的影音夢想。

報名和詳細資訊可至青年事務局官網、青年事務局粉絲專頁、興光堡壘官網站查詢。

桃園青年局暑假推出6大主題共68堂室內課、戶外探索活動全部免費，即日起報名。圖／...
桃園青年局暑假推出6大主題共68堂室內課、戶外探索活動全部免費，即日起報名。圖／桃園市青年事務局提供
分享
4月剛開幕的桃園青年體驗學習園區有北台灣最多的探索設施圖／桃園市青年事務局提供
4月剛開幕的桃園青年體驗學習園區有北台灣最多的探索設施圖／桃園市青年事務局提供
分享
桃園青年體驗學習園區獲國際認證。圖／桃園市青年事務局提供
桃園青年體驗學習園區獲國際認證。圖／桃園市青年事務局提供
分享
街舞教學也是熱門報名選項之一。圖／桃園市青年事務局提供
街舞教學也是熱門報名選項之一。圖／桃園市青年事務局提供
分享
青年局暑假免費課程包括創客研習。圖／桃園市青年事務局提供
青年局暑假免費課程包括創客研習。圖／桃園市青年事務局提供
分享
「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」有許多DIY的機會。圖／桃園市青年事務局提供
「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」有許多DIY的機會。圖／桃園市青年事務局提供
分享
青年局舉辦的講座很受年輕族群歡迎。圖／桃園市青年事務局提供
青年局舉辦的講座很受年輕族群歡迎。圖／桃園市青年事務局提供
分享

婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

交大、世曦攜手 打造國家級智慧防災系統

2019-06-12 22:43

司機過勞駕駛…桃園、中壢客運19案違法未懲處

2019-06-12 22:38

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

全台首訂自治條例 桃市校園50公尺內禁設夾娃娃機

2019-06-12 22:32

自駕車育成基地 桃園虎頭山創新園區18日啟用

2019-06-12 22:25

影／苗栗骨鬆潛在病患6.5萬人 弘大醫院啟動聯合照護服務

2019-06-12 22:04

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

發展資安科技 桃園虎頭山創新園區6月18日啟用

2019-06-12 10:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38

基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54

基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36

公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

台大溪頭設處70年 7月1日當天入園可半價

2019-06-12 15:37

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

安平月牙灣竹棚壓死學童 區公所：如有需要將拆除

2019-06-12 16:41

【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09

搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

2019-06-12 17:55

封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

影／舞蹈老師創「挺韓健康操」 支持者喊「我挺韓我驕傲」

2019-06-12 16:52

發展資安科技 桃園虎頭山創新園區6月18日啟用

2019-06-12 10:54

議員批沙鹿是「殺戳戰場」 中市府：中央認證六都治安最好

2019-06-12 16:40

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

北市「喬蛋」風波擴大 市議會要求柯文哲24日專案報告

2019-06-12 15:27

北市府擋不住 國民黨團版重陽敬老金條例下周送議會二讀闖關

2019-06-12 13:03

有洋蔥味！無畏風雨 台南警雨天護幼童

2019-06-12 19:52

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

影／桃園百合、彩虹舞蹈團 受邀波蘭國際藝術節演出

2019-06-12 19:58

台東潮州段電氣化環評通過 預估明年底完工

2019-06-12 15:34

台中豐原水資源回收中心 預計今年10月啟用

2019-06-12 10:23

團隊遭質疑 是否換人 盧秀燕：謝謝指教

2019-06-12 23:39

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

6月19日到6月28日 台北市立動物園將休園10天

2019-06-12 14:12

基隆修復校官眷舍古蹟 發現神祕階梯、風呂

2019-06-12 23:37

嘉縣焚化爐代處理雲林及廠商垃圾 議員：傳言風風雨雨

2019-06-12 11:36

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top