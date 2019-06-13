好康搶報名 桃園暑假AR/VR等68課程+探索全免費

2019-06-13 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



暑假倒數中，想好如何過2個月的酷暑假期了嗎，桃園市青年事務局延續過去開辦人氣課程，今年暑假課堂數突破往年，7月1日到8月31日推出6大主題共68堂室內課、戶外探索活動，全部免費。今天起開放網路報名，就讀桃園市國中至大學的學生憑學生證都可以選課，讓暑假不無聊又有料，FUN玩酷暑又可以增長知識。

青年局長顏蔚慈表示，6大主題中「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」運用興光堡壘及安東青年創業基地多元空間，以時下最夯的Maker、科技最前線的虛擬實境、最流行的手作、青年學子必修的行銷企畫為課程設計方向，針對不同青年學子的興趣及需求開設一系列體驗課程及活動，其中「創客Maker體驗工作坊」、「虛擬實境AR/VR體驗工作坊」適合喜歡科技新玩意的人，體驗用程式自製LED燈、超人氣無人機、創作智慧城雲霄飛車、製作AR圖卡等課程。

「多元才藝工作坊」主題適合喜歡敲敲打打、塗塗抹抹、DIY手作，有浪漫金工飾品設計、可愛動物羊毛球創作、文青手刻印章、歐美星空流動畫體驗可供選擇。而在全民皆須懂行銷的年代，青年局今年首度開設「行銷企畫師工作坊」，邀請業界專業資深講師帶領從文案、活動企畫與執行、公關與媒體、主持台風等一步步進階學習，把握暑假養成在校園辦活動以及未來職場所需的企畫技能。

除了豐富多元的室內課程，今年還首度結合4月剛開幕的桃園青年體驗學習園區開設「探索體驗營」，號召學子走出戶外挑戰北台灣最多的高低空設施，同時學習透過團隊合作完成任務，盡情揮灑體力與耐力，也增強個人自信心與團隊向心力。

令人期待的還有以「桃園巷弄美食地圖」、「youtuber夢工廠」為主題的公開講座，邀請知名部落客及Youtuber帶領青年感受桃園地方美食特色及文化，跟著達人的腳步追逐時下最夯的影音夢想。