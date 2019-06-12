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影／苗栗骨鬆潛在病患6.5萬人 弘大醫院啟動聯合照護服務

2019-06-12 22:04聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣老年人口比率高達16.18％，高齡者常見疾病如骨質疏鬆已成健康議題，縣衛生局估計潛在病患約6萬5000人，苗栗市弘大醫院今天率先在苗栗縣啟動骨折聯合照護，盼避免二次骨折發生，提升病患照護品質。

苗栗梓榮醫療社團法人弘大醫院院長鍾蝶起指出，近5年來院內共有2076名骨鬆骨折案例，平均一年約有415名患者需要治療，顯示骨折照護需求急切，因此弘大醫院率先在苗栗啟動骨折聯合照護服務，致力在院內打造骨鬆友善環境。

院方指出，苗栗縣65歲以上高齡人口比率高於全台平均的14.81％，縣內每10萬人口就361名患者因骨折急診就醫，就診率全台居第五，弘大啟動骨折聯合照護，預計3年內可讓335名病患受惠。

苗栗縣長徐耀昌上午參加弘大骨折聯合服務啟動記者會，肯定弘大醫院深耕地方，率先提供這項醫療照護服務。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田指出，骨質疏鬆症易併發骨折，發生一次骨鬆骨折的病人，再次發生骨折的風險是一般人的2倍，骨折聯合照護服務藉由個案管理，有系統給予病患介入治療與定期追蹤，提升骨質疏鬆診斷、治療率，降低再度骨折風險及骨折後死亡率。

苗栗市弘大醫院今天上午啟動骨折聯合照護服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗市弘大醫院今天上午啟動骨折聯合照護服務。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市弘大醫院今天上午啟動骨折聯合照護服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗市弘大醫院今天上午啟動骨折聯合照護服務。記者胡蓬生／攝影
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骨折苗栗縣骨質疏鬆
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