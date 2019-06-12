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石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣議會國民黨團今發表聲明，一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生...
苗栗縣議會國民黨團今發表聲明，一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生態環境」，並對網路上有心人士惡意攻擊將委請律師提告。圖／擷取自臉書
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苗栗縣議會今年6月初審議苗栗縣石虎保育自治條例，以9票贊成、25票反對退回縣府，網路持續延燒，苗栗縣長徐耀昌、投下反對票的議員們的粉絲團紛紛遭網友洗版。苗栗縣議會國民黨團今發聲明指出，「一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生態環境」，並對網路上有心人士惡意攻擊將委請律師提告。

苗栗縣議會國民黨團發表聲明指出，日前行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍以及農委會主委陳吉仲都明確指出，石虎棲息地涵蓋範圍，包含台中、彰化、南投等地，保育工作可由中央部會編列相關預算統籌辦理。

苗栗縣議會國民黨團認為，為確實達到保育石虎目的，石虎保育條例應由中央統籌制訂出相關法規，如有不足或需要因地制宜之處，再透過地方自治條例加以補充或規範，未來若劃設石虎保育區，也必須徵求地主同意或制訂適當補償辦法。

聲明提到，苗栗縣議會以25比9的票數，不同意通過第一次定期大會中「苗栗縣石虎保育自治條例」，是因為法令不夠完善，並非反對石虎活下去，相反地，25席議員堅決表示「一定要讓石虎在苗栗活下去」。未來除透過獎勵機制，要求農業處做好生態補償計畫，進而鼓勵全民共同參與保育石虎外，將反映地方鄉親詳實的看法與意見，建請中央針對單一物種，制訂完整且健全的石虎保育條例。

聲明指出，石虎保育條例關乎全體縣民，更是為了保護瀕臨絕種的石虎，連贊成通過的9名議員，也認為這一次縣府提出的法令不夠健全，尋求的是長治久安之法，不能當成兒戲，一旦通過之後，必須是暢行無阻，達到石虎、自然生態保育與縣民，多贏的局面才是。

聲明也指出，有心人士故意藉石虎議題，在網路帶風向，牟取個人政治利益，甚至對本黨團議員做出人身攻擊和恐嚇，本黨團決定不再隱忍，將蒐證提告。

聲明中也點名，「吳濬彥沒有在裡面團隊」臉書社團，擅自使用國民黨議員圖像，P圖成為「我某某某反對石虎活下去」的字樣，明顯與事實不符，涉及違反刑法第210條「偽造文書」、第309條「公然侮辱罪」以及第310條「誹謗罪」等罪嫌，苗栗縣議會國民黨團將委請律師提出告訴。

苗栗縣議會國民黨團今發表聲明，一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生...
苗栗縣議會國民黨團今發表聲明，一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生態環境」，並對網路上有心人士惡意攻擊將委請律師提告。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣議會今年6月初審議苗栗縣石虎保育自治條例，以9票贊成、25票反對退回縣府，...
苗栗縣議會今年6月初審議苗栗縣石虎保育自治條例，以9票贊成、25票反對退回縣府，網路持續延燒。圖／報系資料照
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苗栗縣議會國民黨團今發表聲明，一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生...
苗栗縣議會國民黨團今發表聲明，一定要讓石虎活下去，中央地方齊心協力保育苗栗自然生態環境」，並對網路上有心人士惡意攻擊將委請律師提告。記者劉星君／翻攝
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