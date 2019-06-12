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影／桃園百合、彩虹舞蹈團 受邀波蘭國際藝術節演出

2019-06-12 19:58聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市百合、彩虹舞蹈團7月8日至17日，受邀參加2019波蘭國際民俗藝術節演出，將台灣的民俗舞蹈推廣至國際舞台，促進國際文化交流，今天下午由副市長李明憲在中壢藝術館授旗，預祝2個具台灣民俗及客家特色舞蹈團演出成功。順利達成國際文化交流的使命。

百合舞蹈團2012年在桃園立案成立，團長鐘百合老師帶領下活躍國內外演出，擅長各種類型舞蹈，如民族舞蹈、客家舞蹈、佛朗明哥舞、日本舞、肚皮舞等，曾參加義大利，希臘，維也納，土耳其國際民俗藝術節，代表台灣展現在國際舞台，是桃園市優質婦女舞蹈團。

同樣也是桃園立案演藝團隊「彩虹舞蹈團」，由團長范曉玲老師成立於1998年，由一群熱愛音樂舞蹈的專業舞者及藝術工作者共同組成，致力推廣台灣民俗活動及傳統音樂文化。這次2個來自桃園的優秀舞蹈團一起受邀波蘭演出，將台灣的民俗舞蹈推展到國際。

2019波蘭國際民俗藝術節，主辦單位為小波蘭省政府、密什蘭尼采地方政府等，本屆藝術節將由來自10個不同國家的民俗表演團隊，到小波蘭省的不同鄉鎮進行巡迴演出，透過不同國家之音樂、舞蹈、民間祭典、習俗等團隊的演出，呈現不同國家的文化多樣性，並傳承與保存這些民俗藝術。

百合舞蹈團及彩虹舞蹈團波蘭演出，將設計具有台灣特色節目，包括改編望春風音樂，詮釋台灣民俗風情舞蹈，客家名曲茶山情歌，描述客家女子在茶園情景，以及變臉和車鼓陣等台灣民俗元素的舞碼，希望讓波蘭的觀眾，看到台灣的特色。

桃園市百合、彩虹舞蹈團，7月8日受邀波蘭國際藝術節演出，今天由副市長李明憲親自授...
桃園市百合、彩虹舞蹈團，7月8日受邀波蘭國際藝術節演出，今天由副市長李明憲親自授旗。記者張弘昌／攝影
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桃園市百合、彩虹舞蹈團，7月8日受邀波蘭國際藝術節演出，今天由副市長李明憲親自授...
桃園市百合、彩虹舞蹈團，7月8日受邀波蘭國際藝術節演出，今天由副市長李明憲親自授旗。記者張弘昌／攝影
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桃園市百合、彩虹舞蹈團，7月8日受邀波蘭國際藝術節演出，今天由副市長李明憲親自授旗。記者張弘昌／攝影
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桃園市百合、彩虹舞蹈團，7月8日受邀波蘭國際藝術節演出，今天由副市長李明憲親自授旗。記者張弘昌／攝影
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