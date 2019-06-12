影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區家長會長協會，今天在東安國中舉辦熱氣球科學營，邀請400多名學生，參與熱氣球、無人機操作課程。雖雨天熱氣球無法繫留升空及搭乘體驗，但學生在大禮堂內，分梯進入橫躺地面的熱氣球內部，觀察構造及升空原理。一圓熱氣球夢學子們，興奮的在氣球內奔跑，高高跳躍起拍照留念。

熱氣球科學營邀請台灣首位原住民飛行員邱盛富，親自現場示範操作，如何把熱氣球升空，解說熱氣球內部結構及升降原理。來自布農族的邱盛富，參與多屆國內外熱氣球飛行表演，豐富的飛行經歷及專業養成過程，年輕學子都專注的傾聽學習，希望有朝一日也能成為，令人稱羨的熱氣球飛行員。

熱氣球科學營，提供平鎮區弱勢家庭和偏鄉資源不足的學子，參與難得的科學營體驗。平鎮區家長會長協會總會長卓建全表示，協會每年的「幸福轉動」公益系列活動，陸續舉辦過看電影、看棒球，帶孩子到遊樂園挑戰膽識，以及親子講座等，陪伴學子及家長親師成長。

卓建全表示，今年的熱氣球科學營，也安排無人機操作及VR體驗，公益與科學結合寓教於樂，啟發學生對科學的興趣，透過科學體驗活動與課程，在學生們的心中，種下追求夢想的種子，鼓勵他們勇於接受挑戰去追夢。