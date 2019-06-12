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苗栗響應臉部平權運動 縣長徐耀昌簽署承諾書

2019-06-12 17:52中央社 苗栗縣12日電

苗栗縣響應陽光基金會發起的「臉部平權環台推廣計畫」，今天由縣長徐耀昌代表縣府簽署承諾書表達支持，並與縣籍傷友共同呼籲社會友善尊重每個人的外貌差異。

財團法人陽光基金會去年起啟動「臉部平權環台推廣計畫」，於全台募集響應學校及縣市首長簽署支持，獲苗栗縣響應，縣長徐耀昌今天在縣府大廳簽署承諾書，交予陽光基金會執行長舒靜嫻，並在台灣地圖上的苗栗縣標記打卡，宣示苗栗縣臉部平權運動啟動。

徐耀昌表示，無論外貌、外在差異，每個人都值得被尊重、公平對待，不應受到歧視，期待透過實際響應，喚起縣民對於臉部平權議題的重視，也盼透過政策及教育宣導，消弭歧視環境，營造多元共融友善社會。

37歲的陽光傷友李兆翔也在活動中現身說法，他因血管瘤在國中、小學階段常被同學取了「黑白郎君」、「醜八怪」等綽號，一度抗拒上學、為此轉學，也曾出家藉由宗教信仰尋求慰藉，後來透過佛法修行，逐漸從負面思維中迎向陽光。

如今的李兆翔樂觀積極，去年考取苗栗縣街頭藝人執照，也在「破繭重生的美麗」攝影展中，擔任模特兒，透過彩繪為關公造型，化傷痕為藝術。他今天穿著印有攝影展照片的T恤表演木箱鼓，自信展現才藝，並說「我最帥的還是臉」，鼓勵大家好好看待自己的獨特，也學習尊重他人的不同。

陽光基金會執行長舒靜嫻會中頒贈感謝狀給苗栗國中、陽光食品行，感謝率先響應臉部平權運動。她呼籲大家多發揮同理心，把顏面傷殘或其他身心障礙朋友當成自己的親友，「只有營造臉部平權的環境才能真正支持他們走出來」。

苗栗縣徐耀昌攝影
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