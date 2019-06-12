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公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市府利用府後街地下停車場兩處出口打造微笑、幸福盒子，也在護城河公廁提供免治馬桶，今天遭市議員質疑造價高，是廢墟蓋在黃金上的城市美學，譏為「千金換一笑，幸福代價高」，希望市府應創造一些能帶給市民收入的公共建設較實惠。

市府都發處指出，府後街建置的幸福、微笑盒子為原地下停車場出入口建築，兩建築設施老舊，外牆磁磚剝落、外觀與周邊環境融合性不佳，因此斥資1400萬元拆除原有老舊空間、鋼構工程、改善建物立面及屋頂防水、雨遮、周遭環境綠化植栽及舖面工程等，外觀色調與設計呼應周邊市府廣場、美術館及市政府等歷史磚造風格，2樓新闢休閒空間深受民眾好評。

市府指出，護城河公廁鄰近東門城圓環，使用率高，因外觀及設施老舊、牆面受潮生苔、木地板受潮變形、鐵柱鏽蝕、採光玻璃破裂，且女廁數量不足、身障廁所不符法規、沒有親子廁所、空間封閉易產生安全死角等，因此花費700萬元增加女廁間、親子、身障廁所與照明採光，盼能滿足民眾的各項使用需求。

市議員蕭志潔舉台北松山文創園區、高雄駁二特區等為例，指這些廢墟變成黃金商圈，帶動人潮創造商機，竹市花錢翻修公園引起議論，香山溼地花1千多萬元蓋廁所，護城河公廁還設免治馬桶，微笑、幸福盒子像兩個「貨櫃屋」，造價又高，「這叫城市美學？」，希望市府多創造一些對市民收入有幫助的公共建設。

市議員段孝芳則說，關新公園晨起運動的民眾多，她爭取設公廁市府都說屬社區公園而未設，但看到護城河公廁花費700萬元還有免治馬桶，華而不實，讓她很不服氣。

新竹市護城河公廁設有免治馬桶，遭議員質疑華而不實。記者黃瑞典／攝影
新竹市護城河公廁設有免治馬桶，遭議員質疑華而不實。記者黃瑞典／攝影
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新竹市府改造護城河公廁，並設有免治馬桶滿足民眾需求。記者黃瑞典／攝影
新竹市府改造護城河公廁，並設有免治馬桶滿足民眾需求。記者黃瑞典／攝影
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新竹市府利用府後街停車場出口改造幸福與微笑盒子，改造景觀與新闢休閒空間，被議員譏...
新竹市府利用府後街停車場出口改造幸福與微笑盒子，改造景觀與新闢休閒空間，被議員譏為「貨櫃屋」。記者黃瑞典／攝影
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