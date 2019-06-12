國中3年這個班沒得過獎 自創畢業歌人氣大贏台大生

2019-06-12 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



三年來沒得過任何獎，畢業前夕團結留下美好回憶！桃園市光明國中9年4班學生，今年以「起飛」為主題，藉由影片配合自創畢業歌（https://www.youtube.com/watch?v=NHow6M2K4hU&feature=youtu.be），回顧國中三年，對此甚至還出動空拍機拍攝，影片上傳網路平台票選，在「人氣投票獎」更超越台灣大學、台灣師範大學及武陵高中等大專院校及高中職，相當厲害。

近日為畢業季，不少學校紛紛舉辦溫馨畢業典禮，歡送畢業學生，桃園市蘆竹區光明國中，為讓畢業生留下美好回憶，每年傳統皆會要求每班畢業生製作班級畢業影片，票選第一名的班級影片會在畢業典禮播放。

今年獲得第1名的9年4班以「起飛」為主題，主策劃人許云澤表示，會選擇「起飛」主題，因同學畢業後，即將進入下一階段，未來也有可能不會再碰面，而9年4班的同學都十分「有個性」，過去男女生各自分派，對任何事情都有強烈主見，導致在遇到團隊比賽中，總是難以凝聚，三年下來沒有在任何比賽得到任何獎項，而在畢業前夕為了完成學校給的任務，班上同學希望奮力一搏，團結一次留下美好回憶。

「當初那些青澀的我們，誤打誤撞踏進彼此的人生，當我再回顧每一段旅程，那些回憶是多麼歡樂」許云澤說，詞曲是和班上幾位女同學一起創作，呈現青澀青春期打鬧的滿滿回憶，而詞曲製作完成後，才進到錄音室進行錄音，更找來會各類樂器的同學協助演奏，包括爵士鼓、鋼琴、吉他等，展現十足才藝。

本身熱愛攝影的許云澤，平時喜愛玩各類攝影器材，包括自己研究空拍機，此次特地借來空拍機拍攝影片，不僅用鏡頭將每位同學的模樣紀錄下來，也把校園內各角落、每天上課的教室用畫面保存回憶，為了讓每個同學都能露出，劇本也巧妙分配個樣鏡頭，包括有個男同學分配到打籃球的鏡頭，但屢屢失敗未投進，為求完美光打籃球的畫面就來回拍了好幾次，就是要留下最好的那一幕。