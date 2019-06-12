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國中3年這個班沒得過獎 自創畢業歌人氣大贏台大生

2019-06-12 17:03聯合報 記者許政榆╱即時報導

三年來沒得過任何獎，畢業前夕團結留下美好回憶！桃園市光明國中9年4班學生，今年以「起飛」為主題，藉由影片配合自創畢業歌（https://www.youtube.com/watch?v=NHow6M2K4hU&feature=youtu.be），回顧國中三年，對此甚至還出動空拍機拍攝，影片上傳網路平台票選，在「人氣投票獎」更超越台灣大學、台灣師範大學及武陵高中等大專院校及高中職，相當厲害。

近日為畢業季，不少學校紛紛舉辦溫馨畢業典禮，歡送畢業學生，桃園市蘆竹區光明國中，為讓畢業生留下美好回憶，每年傳統皆會要求每班畢業生製作班級畢業影片，票選第一名的班級影片會在畢業典禮播放。

今年獲得第1名的9年4班以「起飛」為主題，主策劃人許云澤表示，會選擇「起飛」主題，因同學畢業後，即將進入下一階段，未來也有可能不會再碰面，而9年4班的同學都十分「有個性」，過去男女生各自分派，對任何事情都有強烈主見，導致在遇到團隊比賽中，總是難以凝聚，三年下來沒有在任何比賽得到任何獎項，而在畢業前夕為了完成學校給的任務，班上同學希望奮力一搏，團結一次留下美好回憶。

「當初那些青澀的我們，誤打誤撞踏進彼此的人生，當我再回顧每一段旅程，那些回憶是多麼歡樂」許云澤說，詞曲是和班上幾位女同學一起創作，呈現青澀青春期打鬧的滿滿回憶，而詞曲製作完成後，才進到錄音室進行錄音，更找來會各類樂器的同學協助演奏，包括爵士鼓、鋼琴、吉他等，展現十足才藝。

本身熱愛攝影的許云澤，平時喜愛玩各類攝影器材，包括自己研究空拍機，此次特地借來空拍機拍攝影片，不僅用鏡頭將每位同學的模樣紀錄下來，也把校園內各角落、每天上課的教室用畫面保存回憶，為了讓每個同學都能露出，劇本也巧妙分配個樣鏡頭，包括有個男同學分配到打籃球的鏡頭，但屢屢失敗未投進，為求完美光打籃球的畫面就來回拍了好幾次，就是要留下最好的那一幕。

從策劃腳本、撰寫劇本到拍攝共花了3個月時間，全由班上同學一手包辦，藉由影片配合自創畢業歌，成品與業界水準比起來一點也不差，光明國中校長何信璋對此大讚「今年的畢業影片，是他擔任校長四年以來看過最棒的！」學生將作品投稿至超商業者及音樂平台合作的「畢業歌原創獎」活動，其中「人氣投票獎」投票時間從6日起至23日止，短短6天在參賽的93隊中衝進前3名，超越台灣大學、台灣師範大學及武陵高中等大專院校及高中職。許云澤感動表示，從前置到成品完全不假他人之手，很高興大家的努力能夠得到肯定，這是很棒的畢業禮物。

桃園市蘆竹區光明國中9年4班自製畢業影片「起飛」，出動空拍機拍攝，水準媲美業界等...
桃園市蘆竹區光明國中9年4班自製畢業影片「起飛」，出動空拍機拍攝，水準媲美業界等級，學生作品投稿至超商業者及音樂平台合作的「畢業歌原創獎」活動，「人氣投票獎」甚至超越大專院校，相當厲害。圖／光明國中提供
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桃園市蘆竹區光明國中9年4班自製畢業影片「起飛」，出動空拍機拍攝，水準媲美業界等...
桃園市蘆竹區光明國中9年4班自製畢業影片「起飛」，出動空拍機拍攝，水準媲美業界等級，學生作品投稿至超商業者及音樂平台合作的「畢業歌原創獎」活動，「人氣投票獎」甚至超越大專院校，相當厲害。圖／光明國中提供
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