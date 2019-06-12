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擴大愛心計程車服務 桃市再增1181輛

2019-06-12 16:22聯合報 記者許政榆╱即時報導

擴大愛心計程車服務對象，桃園市交通局於今年3月1日起，開放敬老卡乘車點數也可搭乘愛心計程車，實施後廣受好評，市民預約叫車情形踴躍，市府為增加服務運能，宣布自6月14日起，再增加愛心計程車簽約數量，由277輛增加至1458輛，未來民眾叫車更方便。

交通局指出，今年2月愛心計程車服務總趟數為10685趟次，3月起開放納入敬老卡後，3月增加至15498趟次，成長幅度達45％。同時，愛心卡的1月份叫車趟次由10685次增至3月份的11770次，叫車趟次成長10％。

因市民預約叫車踴躍，過去曾出現身障朋友叫不到車的窘境，甚至計程車司機拿了補助，卻先服務一般民眾，搶掉身障朋友用車名額。

交通局表示，現有的277輛車輛調派已趨於飽和，為解決此情況，協調各車隊新增1181輛一般車型計程車車輛加入愛心車隊，自6月14日起將提供1458輛車輛服務（包含72輛無障礙計程車），分別由台灣大車隊、合作衛星車隊、大都會衛星車隊、新利達衛星車隊、新梅衛星車隊及大文山衛星車隊等6家車隊組成。

市長鄭文燦表示，愛心計程車服務對象納入敬老卡後，市民反應熱烈，預約叫車不易，市府立即協調計程車車隊增加服務運能，以鼓勵長輩與行動不便之市民利用愛心計程車多走出戶外，參與社交活動，維持身心健康與快樂。

交通局長劉慶豐表示，設籍於桃園市的65歲以上長輩持有身分證明，或身心障礙者持有手冊或證明者，都可以至各區公所申辦敬老愛心卡，持有桃園市發行的敬老卡及愛心卡的民眾，可以撥打桃園市愛心計程車專線0800-018-550或者各車隊之叫車專線預約乘車，並請於叫車時向客服人員指定派遣愛心計程車車輛，享有車資100元以下補助36點，101元以上補助72點（1點即1元）的乘車優惠，其餘車資由電子錢包儲值金扣除，歡迎民眾多加利用。

桃園愛心計程車開放敬老卡乘車點數也可搭乘，實施後預約叫車情形踴躍，市府為增加服務...
桃園愛心計程車開放敬老卡乘車點數也可搭乘，實施後預約叫車情形踴躍，市府為增加服務運能，宣布自6月14日起，再增加愛心計程車簽約數量，由277輛增加至1458輛。圖／桃園市政府提供
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