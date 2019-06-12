擴大愛心計程車服務 桃市再增1181輛

2019-06-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



擴大愛心計程車服務對象，桃園市交通局於今年3月1日起，開放敬老卡乘車點數也可搭乘愛心計程車，實施後廣受好評，市民預約叫車情形踴躍，市府為增加服務運能，宣布自6月14日起，再增加愛心計程車簽約數量，由277輛增加至1458輛，未來民眾叫車更方便。

交通局指出，今年2月愛心計程車服務總趟數為10685趟次，3月起開放納入敬老卡後，3月增加至15498趟次，成長幅度達45％。同時，愛心卡的1月份叫車趟次由10685次增至3月份的11770次，叫車趟次成長10％。

因市民預約叫車踴躍，過去曾出現身障朋友叫不到車的窘境，甚至計程車司機拿了補助，卻先服務一般民眾，搶掉身障朋友用車名額。

交通局表示，現有的277輛車輛調派已趨於飽和，為解決此情況，協調各車隊新增1181輛一般車型計程車車輛加入愛心車隊，自6月14日起將提供1458輛車輛服務（包含72輛無障礙計程車），分別由台灣大車隊、合作衛星車隊、大都會衛星車隊、新利達衛星車隊、新梅衛星車隊及大文山衛星車隊等6家車隊組成。

市長鄭文燦表示，愛心計程車服務對象納入敬老卡後，市民反應熱烈，預約叫車不易，市府立即協調計程車車隊增加服務運能，以鼓勵長輩與行動不便之市民利用愛心計程車多走出戶外，參與社交活動，維持身心健康與快樂。