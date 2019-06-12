夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



夾娃娃機遠離校園！近年夾娃娃機未退燒，不少學童會將零用錢、午餐錢省下夾娃娃，桃園市議員舒翠玲在議會臨時會提出「桃園市自助選物販售事業管理自治條例」草案，今日二、三讀通過，未來新設立夾娃娃機台，距離國中小校園不得低於50公尺，現有的夾娃娃機限1年內緩衝期改善，桃園也率新北之先，成為全台首個自訂條例規範娃娃機台的縣市。

舒翠玲起初提案，夾娃娃機距離校園過近，恐影響學童身心靈發展，期望未來新設立夾娃娃機需在幼兒園、國小、國中及高中校園100公尺外。

目前全桃園共938家選物販賣機店，據市府統計，國中小校園周邊100公尺的夾娃娃機店約195家，若為議員所提自治條例規範的幼兒園、國中小與高中周邊100公尺內夾娃娃機店數量更多，多達450家，幾乎占了全桃園一半機台。

但市議員梁為超、李家興等人認為，不論新北提出的30公尺、或立法院提的50公尺，最主要還是選物內容，若不管制內容物，再出現按摩棒、飛機杯等18禁內容物，仍然會影響學生。

市議員蔡永芳認為，選物內容依照現行法規已有規範，制定自治條例主要原因，在於學童無法自主管理金錢使用，但幼兒園基本上沒有零用錢、高中學生則可控制金錢使用，因此主要還是以國中小學生為主。

市議員詹江村提到，日前在臉書進行網路調查，有將近81%的家長認為娃娃機需要退出校園；市議員呂林小鳳表示，內容物雖有現行法規，但仍然需從嚴約束；市議員黃敬平說，像是中壢國中正門口及學校兩側都有娃娃機，站在家長的角度來說，當然希望夾娃娃機退出校園。

經發局長郭裕信說，從工商登記層面來看，目前選物販賣機業者以「文教、樂器、育樂用品零售業」進行商業登記，採書面審查並無特別限制，一旦公布施行自治條例，原先取得合法登記的選物販賣機站業者若又因設在校園100公尺內被要求停業、罰款，恐有違信賴保護與誠信原則。

對此，市長鄭文燦則表示，過去新北也曾提議夾娃娃機相關管理自治條例，他認為稽查販售物為重點，必須跨單位進行聯合稽查，每個月定期清查，「基本上我是贊成此案的」。

在今日議會決議通過，未來新設立夾娃娃機台需距離國中小校園50公尺以上，現有的夾娃娃機不得低於50公尺內，限期一年內緩衝改善，若未改善將逕行開罰。