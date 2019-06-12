YOYO旋風周末席捲峨嵋、北埔 家長千萬別錯過

2019-06-12 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣春遊專案「來竹縣約會吧！」系列活動，6月15、16日，分別在峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮展開「童趣冒險」，安排了YOYO家族、兒童劇團表演、闖關遊戲等精彩活動，希望藉由親子共玩、寓教於樂的方式，重新認識客庄文化，了解古蹟聚落歷史，並欣賞山湖自然之美。

6月15日下午一點半在峨眉場，先由小朋友最愛的YOYO家族柳丁哥哥以歌舞律動為活動拉開序幕，接著有小丑默劇團和觀眾互動，結合默劇、氣球馬戲、花式雜耍等，與孩子歡樂互動。現場還有可愛的叮叮小火車提供搭乘接駁，讓家長帶著孩子輕鬆欣賞峨眉自然美景。

而當天的壓軸表演，是「動物狂歡會」，以動物世界為發想，結合特技空間、節奏打擊、舞蹈肢體等元素，並以擬人化肢體演出、精緻動物彩繪化妝、服裝造型，大型高蹺行動藝術，歡樂又驚奇。

6月16日下午「童趣冒險」則移師北埔鄉，藉由「老聚落冒險趣-客家親子闖關」遊戲，傳遞客家四季節氣、飲食與文化及北埔曾經寫下的台灣茶葉史、食茶及開墾的精神，讓親子一起體驗蔬果醃製、擲聖筊、奉茶、聽客語考驗、磨製擂茶、爬山射箭、套斗笠、搗粢粑。

北埔「童趣冒險」除了精彩親子闖關，也有YOYO家族月亮姊姊活潑的唱跳表演、超級瑪利的街頭冒險、神奇泡泡歷險記等街頭互動表演。其中巨型泡泡、造型泡泡、泡泡套人，是讓大人小孩都著迷的互動泡泡魔法，壓軸表演則由「好玩的劇團」帶來精采兒童劇。

此外，為打造低碳綠色輕旅行，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，凡6月15、16日搭乘「台灣好行-獅山線」前往活動會場，憑當日一日券票根，即可兌換空白帆布袋1個，進行拓印體驗，名額有限。