發展資安科技 桃園虎頭山創新園區6月18日啟用

2019-06-12 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



配合推動亞洲矽谷計畫，桃園市虎頭山物聯網創新園區完工，市長鄭文燦今日上午於市政會議中表示，虎頭山創新園區將於6月18日正式啟用，未來將以自駕車研發測試、資訊安全產業、智慧製造產業3個產業作為發展目標。

桃園虎頭山物聯網創新基地與馬達矽谷計畫的幼獅國際青年創業村、青埔亞矽創新研發中心，是亞矽計畫3個大型青創聚落及育成中心。鄭文燦表示，「虎頭山物聯網創新園區」所在地原先為舊804醫院，現為海巡署使用，經協調後，由市府代拆代建，海巡署將搬遷至蘆竹海湖營區，市府取得舊804醫院部分土地，進行物聯網創新基地第一期工作，發展物聯網和資安等科技產業。

鄭文燦說，由中央補助9000萬元、市府自籌6000萬元，共投入1億5000萬元經費成立虎頭山物聯網創新園區，占地4.7公頃，鄰近龜山、華亞等各大工業區以及桃園市安東青創基地，第一期開發基地面積1.3公頃，做為發展車聯網、資安科技產業，提供為實證測試平台的基地。

另3.4公頃土地規劃創新基地公園，由大同、中華電信集團負責營運，將提供智慧車輛自駕車實證測試平台，市府將在虎頭山基地規畫成立封閉式車聯網基地、另在青埔基地推動開放式基地，發展桃園車聯網和資安科技產業。