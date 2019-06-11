桃市40歲以上警察健檢 每年補助3500元

2019-06-11 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



警察工作繁重，時常日夜顛倒，越來越多人會定期健康檢查「保命」。 圖／警方提供 分享 facebook 桃園市政府考量警察工作特性，今年首創補助全市40歲以上員警，每人每年3500元的健康檢查費用，預計約1800人受惠；而40歲以下年輕同仁，市警局則用警安基金款項，每年提供1000名額，各補助5000元做健康檢查，並採輪流、外勤優先制。

警察工作具有繁重、高風險特性，尤其年紀邁入中年，還常有心肌梗塞、三高疾病隱憂，桃園市過去針對50歲以上公務員，每年都會編列預算補助健檢，市長鄭文燦考量警察工作高危險、高壓力，今年特別將警察健檢年齡限制下修至40歲，納入預算編列。

桃園市警察局指出，目前全市警察員額共4099人，40歲以上、以下，各有1774人、2325人，40歲以上警察同仁每年最多有3500元的健檢費用，若健檢項目較低價全額補助，反之則最多補助3500元，或是可採取2年健檢1次補助7000元。

另外，40歲以下警察同仁，市警局則採用警安基金每年500萬元預算，每年會提供1000個名額，1人補助5000元，採輪流制，外勤員警優先，由於40歲以下員警共2325人，大約2年就可補助1次。

有員警表示，工作長期日夜顛倒，尤其外勤同仁更加操勞，不少學長積勞成疾，越來越多人會定期健檢「保命」。

而普通套裝檢查1次約5000元，除了包括驗尿、抽血，胸腔照X光等，檢測有無慢性病或特殊疾病，較特別的是「運動後心電圖測試」，目的是預防心肌梗塞；也有較注重養生或家族遺傳疾病的員警會自費1萬多元做更細部檢查。

「以前沒有動力，現在政府出錢會更想做！」基層員警說，過去補助健檢名額有限得排隊，通常都是抽到了才去，但現在40歲以上同仁每年都有補助，會提高做健康檢查的意願。