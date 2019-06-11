桃市民宿學校 7大管家教你「第一次經營民宿就上手」

2019-06-11 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市民宿管家學校昨天開學典禮，邀授課的「七大管家」現身說法。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市民宿家數53家，近5年來成長率達140%，為提升民宿經營質量及特色，市府觀光旅遊局邀民宿經營達人、導覽解說高手及餐飲界主廚開辦民宿管家學校，昨天開學後將分4個班級，進行基礎、工作坊及個案輔導，逐步引領學員「第一次經營民宿就上手」。

昨天桃園市民宿管家學校開學典禮，邀授課「七大管家」現身說法，展現民宿特色美食與廚藝。民宿管家學校招收100名學員，基礎課程先分老城區專班、海線休區專班、山線休區專班，青年專班，報名學員來自旅行社、旅宿業、休閒農業、百貨業、補教業、學校講師、護理師等不同背景。

觀旅局局長楊勝評表示，104年桃園民宿僅22家，4年來觀旅局積極在復興區輔導民宿業者合法登記，開放大溪老城區及人文歷史風貌區設置民宿，加上休閒農業區的設立，目前桃園民宿家數已達53家，為提升質量與競爭力，決定開辦民宿管家學校，輔導有意經營民宿的新手及業者。

民宿管家學校分民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導3階段規畫課程。第1階段基礎課程16小時，傳授基礎民宿知識；第2階段工作坊，8天64小時規畫實作體驗課程，從作中學累積實戰經驗，第3階段遴選出最具民宿經營潛力20位學員，個案輔導協助申設民宿及在地特色等跨域合作。