親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃市民宿學校 7大管家教你「第一次經營民宿就上手」

2019-06-11 23:12聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園市民宿管家學校昨天開學典禮，邀授課的「七大管家」現身說法。 記者張弘昌／攝影
桃園市民宿管家學校昨天開學典禮，邀授課的「七大管家」現身說法。 記者張弘昌／攝影
分享
桃園市民宿家數53家，近5年來成長率達140%，為提升民宿經營質量及特色，市府觀光旅遊局邀民宿經營達人、導覽解說高手及餐飲界主廚開辦民宿管家學校，昨天開學後將分4個班級，進行基礎、工作坊及個案輔導，逐步引領學員「第一次經營民宿就上手」。

昨天桃園市民宿管家學校開學典禮，邀授課「七大管家」現身說法，展現民宿特色美食與廚藝。民宿管家學校招收100名學員，基礎課程先分老城區專班、海線休區專班、山線休區專班，青年專班，報名學員來自旅行社、旅宿業、休閒農業、百貨業、補教業、學校講師、護理師等不同背景。

觀旅局局長楊勝評表示，104年桃園民宿僅22家，4年來觀旅局積極在復興區輔導民宿業者合法登記，開放大溪老城區及人文歷史風貌區設置民宿，加上休閒農業區的設立，目前桃園民宿家數已達53家，為提升質量與競爭力，決定開辦民宿管家學校，輔導有意經營民宿的新手及業者。

民宿管家學校分民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導3階段規畫課程。第1階段基礎課程16小時，傳授基礎民宿知識；第2階段工作坊，8天64小時規畫實作體驗課程，從作中學累積實戰經驗，第3階段遴選出最具民宿經營潛力20位學員，個案輔導協助申設民宿及在地特色等跨域合作。

民宿旅行社

相關新聞

石虎棲地採友善耕作 林務局規畫每公頃獎勵3萬

2019-06-11 22:53

桃竹苗公園沙坑 強調定期巡查清潔

2019-06-11 23:44

桃園公園適性發展審議會 首次開會廣納意見

2019-06-11 23:41

同濟會捐209台輪椅 造福竹苗12醫療單位

2019-06-11 23:37

桃市40歲以上警察健檢 每年補助3500元

2019-06-11 23:30

竹市智慧停車場 無人無柵欄進出無需停留

2019-06-11 23:26

英勇警探鄒明賢獲刑事楷模 只怕女兒不開心

2019-06-11 19:59

視察桃園南崁溪防汛工程 蔡英文允諾中央挹注地方經費

2019-06-11 19:39

慶祝警察節走文青風 桃園楊梅警分局彩繪陶瓷杯受好評

2019-06-11 16:46

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

竹縣集團結婚24日報名開跑 抽馬來西亞5日遊機票

2019-06-11 15:38

新竹市光復路無預警停電 台電：電纜故障人員搶修中

2019-06-11 11:12

影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11

桃園卡推廣 20萬準市民擬納入發放

2019-06-11 00:12

年增4萬人 桃園年底拚225萬人

2019-06-11 00:04

防強降雨 石門水庫預做調降水位

2019-06-10 23:56

竹市舉債增 議員：怎花的？ 林智堅：建設爆發

2019-06-10 23:48

新高！客家成長禮 21校849學童㧡擔

2019-06-10 23:45

桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35

石虎保育條例二度闖關未過 苗縣議員籲縣府提覆議

2019-06-10 21:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

取消柵欄與代幣 竹市東區區公所影像智慧停車柱啟用

2019-06-11 14:13

桃園40歲以上員警 每年可獲3500元健康檢查補助

2019-06-11 14:08

同濟會捐贈209台輪椅 竹苗區12家醫療單位受惠

2019-06-11 13:25
看更多

熱門文章

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

不要懷疑！東港這間文青店 每天只賣飯湯30碗

2019-06-11 07:31

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

台東「體操教父」董恆毅今告別式 縣旗覆棺

2019-06-11 10:15

基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

新竹市光復路無預警停電 台電：電纜故障人員搶修中

2019-06-11 11:12

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

基隆市區打卡新熱點 海洋老鷹嘉年華工作坊好風情

2019-06-11 15:40

網尋雞「牠會飛飛、滑滑」超妙貼文引關注 網友：可能變烤雞了

2019-06-11 07:38

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

永康工業區毒氣外洩案情大逆轉 藥廠疑擅自排放

2019-06-11 19:56

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

台中一德洋樓團隊驚傳欠工資 議員：啓動捍衛勞工機制

2019-06-11 22:13

影／受助13年大恩難報 認恩人為義父送終

2019-06-11 23:18

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01

不做生態殺手 澎湖海上平台業者簽結書

2019-06-11 20:20

虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03

基隆8家創新產業獲補助 人孔蓋海鮮燒、多功能磚

2019-06-11 14:14

竹縣集團結婚24日報名開跑 抽馬來西亞5日遊機票

2019-06-11 15:38

影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

幼兒園小朋友造訪創世 捐零用錢助植物人

2019-06-11 14:50

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

嚴防夏日溺水 海巡署把這三處列危險海域

2019-06-11 07:30

台中捷運明年營運 松竹站旁軍福19路有站無路可走

2019-06-11 14:04

台南日治時期忠靈塔遺骨遷移 民間團體一狀告上監察院

2019-06-11 11:59

高雄繩索救援國際摘冠！ 打火弟兄心願：多一套消防衣

2019-06-11 10:12

取消柵欄與代幣 竹市東區區公所影像智慧停車柱啟用

2019-06-11 14:13

承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43

桃園40歲以上員警 每年可獲3500元健康檢查補助

2019-06-11 14:08

環保局約談「大腸王」再開罰 違規塗鴉26處僅承認3處

2019-06-11 12:57

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

望高寮百萬夜景步道有特色 盧秀燕：推動森林公園

2019-06-11 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top