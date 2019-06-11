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承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市西站「火車頭園區」案備受注目，客委會委託先期規畫擬打造「一個承載鐵路記憶的生活園區」，老建築中山堂並將搭配DT561蒸氣火車頭的願景館，成為園區吸客的亮點。

行政院政務委員吳澤成、客委會副主委楊長鎮，及台灣鐵路局、營建署、文化部等相關人員今天冒雨會勘「火車頭園區」案先期規畫，盤點出5處逾50年的建築物，包括鐵路一村、中山堂、修理工廠、倉庫、辦公房屋，建築師建議遷建材料倉庫、辦公室及維修工廠，保留鐵路一村、中山堂，規畫藝文展演、商店街、餐飲、展示投煤機具等用途。

其中，中山堂將規畫願景館，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫說，蒸氣火車頭總是讓人驚艷，規畫鐵道文化車輛展示館的DT561蒸氣火車頭，搭配中山堂打造意象，讓遊客眼睛一亮，進而吸引入園。另，維修工廠因配合材料倉庫同一區塊必須搬遷，但可以保留展示用。

火車頭園區規畫鐵路一村文創庭園、打嘴鼓廣場、維修處所及時光列車展示區，投煤體驗區等，重新維護整理區內不同年代鐵道建築物，打造「一個承載鐵路記憶的生活園區」，客委會委託完成規畫後，交由營建署，年底前發包，縣府文觀局負責的願景館，預計年底前完工。

苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫，中山堂將規畫願景館，搭配DT561蒸氣火車頭...
苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫，中山堂將規畫願景館，搭配DT561蒸氣火車頭，打造意象吸客。記者范榮達／攝影
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苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫，中山堂將規畫願景館，搭配DT561蒸氣火車頭...
苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫，中山堂將規畫願景館，搭配DT561蒸氣火車頭，打造意象吸客。記者范榮達／攝影
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苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫，保留維修理工廠供參觀，提供另種趣味。記者范榮...
苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫，保留維修理工廠供參觀，提供另種趣味。記者范榮達／攝影
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苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫擬打造「一個承載鐵路記憶的生活園區」，行政院政...
苗栗火車站西站火車頭園區案先期規畫擬打造「一個承載鐵路記憶的生活園區」，行政院政務委員吳澤成（左一）等人今天冒雨會勘。記者范榮達／攝影
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建築願景客委會

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