承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市西站「火車頭園區」案備受注目，客委會委託先期規畫擬打造「一個承載鐵路記憶的生活園區」，老建築中山堂並將搭配DT561蒸氣火車頭的願景館，成為園區吸客的亮點。

行政院政務委員吳澤成、客委會副主委楊長鎮，及台灣鐵路局、營建署、文化部等相關人員今天冒雨會勘「火車頭園區」案先期規畫，盤點出5處逾50年的建築物，包括鐵路一村、中山堂、修理工廠、倉庫、辦公房屋，建築師建議遷建材料倉庫、辦公室及維修工廠，保留鐵路一村、中山堂，規畫藝文展演、商店街、餐飲、展示投煤機具等用途。

其中，中山堂將規畫願景館，苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫說，蒸氣火車頭總是讓人驚艷，規畫鐵道文化車輛展示館的DT561蒸氣火車頭，搭配中山堂打造意象，讓遊客眼睛一亮，進而吸引入園。另，維修工廠因配合材料倉庫同一區塊必須搬遷，但可以保留展示用。