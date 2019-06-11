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視察桃園南崁溪防汛工程 蔡英文允諾中央挹注地方經費

2019-06-11 19:39聯合報 記者許政榆╱即時報導

總統蔡英文今日前往桃園視察南崁溪防汛工程，桃園市長鄭文燦指出，目前南崁溪正進行全流域整治，投入約204億元經費進行河岸防護、拓寬、浚深、自行車道串連、印象大橋興建、水環境營造等工程，未來盼達成防災滯水、水質淨化、親水綠帶功能。

鄭文燦表示，南崁溪全流域整治工程，上中下游採取不同工法。上游舊路坑溪的低衝擊開發示範區，透過河階設計更安全；中游辦理河岸整治計畫，包括河岸拓寬及浚深等工程；下游水環境營造及印象地標等橋梁及自行車道串連，配合南崁溪流域的水質淨化，包括北區水資源中心及污水下水道建置與3座礫間設施，希望同時達到防災滯水、水質淨化、親水綠帶三目標。

鄭文燦說，南崁溪整治工程涵蓋興建5座橋梁，其中南崁大橋前身為忠孝西橋，民國101年時611水災時橋墩受損，市府投入1億8000萬元經費新建南崁大橋，採雙向3車道不對稱配置，長度94公尺，是全台第一座不對稱交叉雙拱橋，亦成為南崁地區的新地標。而南崁溪印象大橋也正在施工中，將橫跨南崁溪左岸及右岸，竣工後可連接南崁溪22公里自行車道。

蔡英文表示，台灣每年都會面臨豪大雨侵襲，政府積極提高因應災害的效能，中央災害防救辦公室昨日已開會討論各機關整備情況，經濟部應變小組也已二級開設，與各縣市政府保持密切聯繫，此外中央也將持續挹注經費，與市府攜手共同完成南崁溪全流域整治工程，鄰近南崁溪的社區居民將不必再擔心大雨會造成淹水。

桃園市南崁溪正進行全流域整治，投入約204億元經費進行河岸防護、拓寬、浚深、自行...
桃園市南崁溪正進行全流域整治，投入約204億元經費進行河岸防護、拓寬、浚深、自行車道串連、印象大橋興建、水環境營造等工程。記者許政榆／攝影
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總統蔡英文今日前往桃園視察南崁溪防汛工程。記者許政榆／攝影
總統蔡英文今日前往桃園視察南崁溪防汛工程。記者許政榆／攝影
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鄭文燦自行車蔡英文

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