媽媽注意！降低B肝母子垂直傳染 7月起擴大補助接種

2019-06-11 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



肝炎高居國人癌症死因第二位，其中B型肝炎更是感染人數最多的病毒性肝炎，傳染途徑除了經體液、血液，另外則是母親生產傳染給胎兒，今年由中央推行補助計畫，過去帶原母親需符合雙陽性的新生兒才可接種B型肝炎免疫球蛋白（HBIG），7月起只要單陽性即可接種，盼藉此降低B肝垂直傳染機率。

據衛生福利部數據，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約1萬3千國人死亡，現行公費僅提供帶原母親需雙陽性（s抗原或e抗原陽性）的新生兒才可接種HBIG，接種後感染率降低為1%以下，若未接種母子垂直感染率為10%，而過去公費補助僅雙陽性，民眾若要自費接種免疫球蛋白，一劑費用為3795元。

桃園市衛生局統計，母親為B型肝炎帶原者並為雙陽性，補助接種B型肝炎免疫球蛋白人數106年有194人、107年155人、108年截至昨日58人；7月起擴大補助，依目前孕婦產檢結果及預產期，預估7至12月有280位新生兒可免費接種B型肝炎免疫球蛋白。

衛生福利部桃園醫院腸胃科主治醫師李時偉指出，以大人而言B型肝炎分為帶原者及慢性肝炎，帶原者若肝指數控制在40U/L上下屬正常值，定期抽血、超音波追蹤即可；若肝指數連續6個月以上指數異常，恐演變為慢性肝炎，更嚴重則可能變成肝硬化、肝癌而致死。