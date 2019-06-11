竹市東區區公所影像智慧停車柱啟用 便利停車

2019-06-11 17:04 中央社 新竹市11日電



新竹市政府今天在東區區公所停車場啟用全市首創「影像智慧停車柱」，交通處長倪茂榮表示，今年已完成建置共10處公有停車場無人自動化管理，將持續改造停車環境。

倪茂榮受訪表示，今天在東區區公所停車場啟用全市首創「影像智慧停車柱」，能將車牌辨識技術結合自動停車收費系統，取消柵欄、代幣，民眾開車進出場無需停留，離場前到繳費機繳費就可離場。

倪茂榮說，智慧停車柱系統是結合車牌影像辨識技術、與自動停車費處理系統，停車場則取消柵欄與代幣，民眾可直接將車輛開進停車場，無需停留，停車後智慧停車柱會馬上記錄車牌，計算停車時間。

他指出，此外，若車輛要離場，可用繳費機繳費以現金或電子票證方式繳納，若沒立即繳費離場，事後也可以超商、銀行代扣、第三方支付與電信帳單代扣等方式繳納。

倪茂榮表示，停車場無人自動化管理後，身心障礙車輛仍可持身障身分證到智慧化繳費機辦理優惠停車3小時，若未帶證件，可先繳費，之後憑當次繳費收據、身障手冊或身障者專用停車位識別證，在停車當日起15日內都可到市府交通處停車場管理科辦理優惠退費。

倪茂榮表示，新竹市政府推動「停車場再生計畫」，已經完成建置共10處停車場無人自動化管理，包含後火車站、停七、湳雅、果菜市場、停一(機車)、停二(機車)、台溪、東園市場、北大路停車場、東區區公所停車場，讓民眾停車更便利。