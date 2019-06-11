10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹
「鄭豐喜義賣書展」自民國80年起已邁入第28年，超過百間出版社及北、中、南各地愛書人共同打造文化界的公益典範，協助無數清寒肢障學生及肢障家庭，不因障礙而陷入生活困難，今年6月首度移展新竹，大魯閣湳雅廣場表示，書展於即日起至6月23日，在大魯閣湳雅廣場B1展開，對新竹市民是難得機會。
鄭豐喜義賣書展集結100家出版社愛心奉獻庫存新書以5折義賣，每年在北、中、南各一場，是台灣閱讀愛好者必朝聖的書展之一，主辦單位表示，今年因南部無合適場地，因而首度移展新竹，義賣所得扶助清寒肢障學生、津貼重度肢障家庭教育金、推動輪椅族及高齡化所急需的無障礙環境以及其他多項公益慈善活動，並將每日義賣成績公告張貼於現場，義賣結束所有餘書退還出版社。
新竹大魯閣湳雅廣場業者表示，活動現場超過10萬本書籍以5折價公益販售，商場業者表示，以往書展選擇相同地區舉辦，主因已於當地累積許多忠實粉絲，每年都會等待這一年一次機會找尋自己喜愛的書籍並做公益，因此可確保公益款項充足，移展必須從頭開始號召在地愛書人，但新竹為全台教育水平最高也是最年輕的城市，未來應積極爭取公益書展來新竹。
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