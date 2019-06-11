取消柵欄與代幣 竹市東區區公所影像智慧停車柱啟用

2019-06-11 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



東區區公所停車場今天啟用全市首創「影像智慧停車柱」，將車牌辨識技術結合自動停車收費系統，取消柵欄、代幣。市政府提供 分享 facebook 輕鬆停車、簡單繳費、快速離場！新竹市府今年起陸續針對9處公有停車場建置無人自動化管理；為使服務更升級，東區區公所停車場今天啟用全市首創「影像智慧停車柱」，將車牌辨識技術結合自動停車收費系統，取消柵欄、代幣，民眾開車進出場無需停留，離場前到繳費機繳費就可離場。

交通處長倪茂榮指出，智慧停車柱系統結合車牌影像辨識技術與自動停車費處理系統，停車場則取消柵欄與代幣，民眾可直接將車輛開進停車場，無需停留，停車後智慧停車柱會馬上紀錄車牌，計算停車時間，若車輛要離場，只要去繳費機繳費以現金或電子票證方式繳納，若當下沒繳費就離場，事後也可以超商、銀行代扣、第三方支付與電信帳單代扣等方式繳納。

倪茂榮說，停車場無人自動化管理後，身心障礙車輛仍可持身障身分證到智慧化繳費機辦理優惠停車3小時，若未帶證件，可先繳費，之後憑當次繳費收據、身障手冊或身障者專用停車位識別證，在停車當日起15日內都可到市府交通處停車場管理科辦理優惠退費。