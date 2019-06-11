同濟會捐贈209台輪椅 竹苗區12家醫療單位受惠

2019-06-11 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



國際同濟會台灣總會竹苗區今天捐贈209台輪椅給新竹縣市、苗栗地區12個相關醫療單位，竹苗區竹玉會會長邱桂蘭說，從2月份開始張羅輪椅捐贈事宜，結合23個區分會及個人善心，今天完成捐贈儀式，可以造福更多人。

「竹苗區竹玉國際同濟會愛心輪椅捐贈儀式」今天在新竹縣政府舉行，新竹縣長楊文科、竹北巿長何淦銘及受贈單位人員皆到場，楊文科也贈送感謝狀，感謝同濟會對社會的關心，大愛不斷。

楊文科表示，輪椅使用量繁複，折舊率高，特別感謝竹苗區的同濟會為新竹縣市、苗栗地區12個相關醫療單位捐贈209台輪椅，以實際行動，關懷社會弱勢，讓社會感受溫暖，也減輕不少醫院負擔。

國際同濟會台灣總會長楊建功表示，同濟會核心在於關懷兒童、造福社會，歷年來也不斷捐贈輪椅，幫助患者，也期望藉這次捐贈拋磚引玉，各界能共襄盛舉做善事，弱勢團體能受到公益社團的幫助。另外，未來也會聽取醫院建議，將高背型輪椅列入捐贈考量，讓部分特殊長輩也能受益。

邱桂蘭說，她從2月份開始張羅輪椅捐贈事宜，感謝在竹苗區23個分會配合及許多會職及會長們的自掏腰包，才能募到這麼多的輪椅。竹苗區主席何月梅也感嘆，會員們常在百忙中抽空做社服，出錢又出力，這次這麼短時間內就募集這麼多輪椅，也顯現會員們的大愛。