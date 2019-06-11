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影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11聯合報 記者張裕珍╱即時報導

2019桃園藝術巡演6月周末夜邀請「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶...
2019桃園藝術巡演6月周末夜邀請「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶外音樂表演，今天搶先在文化局演出宣傳，表演熱情有活力。記者張裕珍／攝影
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2019桃園藝術巡演邀請國內12團優質表演團隊從5到9月帶巡迴桃園各區，帶來傳統戲曲、現代戲劇、兒童劇、戶外音樂會共15場次夏日藝文饗宴，6月仲夏周末夜則由「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶外音樂表演，朱宗慶打擊樂團2以年輕活力為演出特色，樂團更預告此次到沿海表演，將邀約台下民眾一同歌舞、玩打擊，享受熱情的仲夏夜晚。

朱宗慶打擊樂團2為今年桃園藝術巡演重點樂團，6月15日首場「仲夏擊樂派對」戶外音樂會演出在新屋區范姜祖堂廣場、6月22日在觀音國小操場，6月29日則前進大園區菓林國小操場，皆採自由入場，活動詳情可上桃園市政府文化局官網。

市府文化局今天邀來朱宗慶打擊樂團2搶先在文化局演藝廳演出，每名團員從小就接受嚴格的音樂專業訓練，打擊樂學習基礎扎實，樂團演出除沿襲「朱宗慶打擊樂團」專業熱情、中西融合的特質外，年輕的朱宗慶打擊樂團2更散發一股年輕人特有的青春氣息，在曲目展現與演出型態有著更自由開闊、不受約束的發展空間，彼此間互動熱絡，自然流露愉悅神情。

朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監陳宏岳說，樂團曲目安排特別挑選輕鬆歡愉、適合親子共饗的擊樂曲目，尤其很多小朋友喜歡唱歌跳舞，更希望能接觸樂器，屆時在海線的戶外音樂會將安排不少橋段，讓團員與觀眾近距離互動，希望透過欣賞接觸與感受，享受仲夏周末夜。

秘書長李憲明、文化局長莊秀美說，2019桃園藝術巡演採全國徵選方式，評選台灣優質團隊參與演出，特別邀請朱宗慶打擊樂團2到沿海3行政區演出，希望透過打擊樂刺激藝文扎根。

2019桃園藝術巡演6月周末夜邀請「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶...
2019桃園藝術巡演6月周末夜邀請「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶外音樂表演，今天搶先在文化局演出宣傳，表演熱情有活力。記者張裕珍／攝影
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2019桃園藝術巡演6月周末夜邀請「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶...
2019桃園藝術巡演6月周末夜邀請「朱宗慶打擊樂團2」 前進桃園海線三大區進行戶外音樂表演，今天搶先在文化局演出宣傳，表演熱情有活力。記者張裕珍／攝影
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樂團文化局音樂會

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