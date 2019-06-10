桃園人口年底上看225萬 民代爭設內壢行政區

2019-06-10 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園升格後1年增4萬人，5月底總人口來到223萬2623人，雖然5月份增加1970人，是升格以來首度單月人口未破2千，但民政局仍樂觀以待桃園人口潛力，預估年底達標225萬人，市長鄭文燦更預期7年內，桃園人口將會超過台北市，有民代喊話內壢應從中壢區獨立出來畫為內壢區，但市府表示，現階段受限行政區域劃分法尚未通過，此提案仍無具體進展。

桃園市房價低於雙北，婦幼福利條件優渥，發放生育津貼、育兒補助、青年就業獎勵吸引不少年輕人口遷入，雖有設籍1年請領補助限制，但仍趨之若鶩，桃園一躍成為「最年輕」六都，據統計，桃園市連6年人口淨遷入，累計達13.7萬人，是人口吸力最強的直轄市都會。

桃園以桃園與中壢兩大行政區為兩大指標，人口數都超過40萬人，尤其中壢區的內壢地區工商發展成熟，無黨籍市議員張運炳就多次疾呼要讓內壢獨立畫出，成為桃園的14個行政區。

無黨籍市議員謝美英也贊同此主張，她說，內壢涵蓋20個里、近4萬戶，人口達到11萬人，無論學校、金融機構、工商發展都成熟，連戶政與地政事務所都在此設工作站，建商推出高單價大樓建案也秒殺，內壢前後站發展均衡，若能獨立成區，也能挹注警消等公部門資源。

民政局長湯蕙禎說，自己也是內壢長大，對內壢也有份情感，由於火車站運量加持、工業區持續開發，人口不斷成長，但目前礙於行政區域劃分法尚未通過，仍在草案階段，一旦通過，將著手辦理公聽會蒐集地方意見，但畫分新行政區茲事體大，仍須多方集思廣益討論。