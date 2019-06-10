桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市福利好，是帶動人口成長關鍵，桃園市政府發行的市民卡也祭出專屬市民的交通、消費優惠等，發卡量逼近135萬，傲視全台縣市卡，不少民眾雖未設籍，但在桃園就業，估計約20萬人，市府更擬將這些「準市民」納入市民卡對象，擴張桃園勢力。

桃園市民卡自104年9月發行，功能涵蓋搭車、借書、小額消費、社區門禁使用等，市府還洽談1060家特約商店提供市民卡消費優惠，並積極透過跨年晚會等大型活動，推出辦卡抽機票等好康衝刺辦卡量，4年多來發卡量累計134萬9974張，使用次數也多達2億7222萬餘次。

申辦市民卡者7歲以上可申辦，並限制設籍桃園，不過，桃園市民卡開放在市內學校就讀的外縣市與外籍學生申辦，共有2萬2千多人，為了友善新住民，配偶為桃園市民的外籍配偶也能申辦市民卡，迄今有2492名新住民領到市民卡，至於在桃園就業但未設籍則被排除在外。

資訊科技局長陳崗熒說，初估在桃園就業，但未設籍的「準市民」約20萬人，包含市府機關員工等，這些準市民都是在桃園生活圈的一分子，包含交通、消費等生活動態以桃園為主，因此有計畫擴大將準市民納入申辦對象，希望更能提升對桃園認同感，進而在桃園定居。

由於持市民卡搭乘市區公車可享買1送1優惠，搭乘機場捷運還能打8折，使用人次居高不下，陳崗熒說，市民卡最常被作為交通票證使用，多達2億3千萬人次，也是準市民最期待的功能，但事涉市府經費補貼，近期將開專案會議討論，提供在桃園就業者搭公共運輸優惠。