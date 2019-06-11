年增4萬人 桃園年底拚225萬人

2019-06-11 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園人口持續成長，民代主張內壢從中壢區獨立出畫為中壢行政區。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

桃園市升格後1年增加4萬人，5月底總人口來到223萬2623人，市府民政局預估年底達標225萬人，市長鄭文燦預期7年內人口將超過台北市，有民意代表喊話內壢應從中壢區獨立出來，但受限行政區域劃分法尚未通過，提案仍然無進展。

「最年輕」都會 人口吸力最強

桃園市房價低於雙北，婦幼福利條件優渥，發放生育津貼、育兒補助、青年就業獎勵吸引不少年輕人口遷入，雖有設籍1年請領補助限制，但仍趨之若鶩，桃園一躍成為「最年輕」六都，據統計，桃園市連6年人口淨遷入，累計達13.7萬人，是人口吸力最強的直轄市都會。

議員爭取內壢區劃 盼成第14區

桃園以桃園區與中壢區兩大行政區為指標，人口數都超過40萬人，而中壢區的內壢地區工商發展成熟，無黨籍市議員張運炳多次疾呼要讓內壢獨立畫出，成為桃園的第14個行政區。

無黨籍市議員謝美英也贊同，她說，內壢涵蓋20個里、近4萬戶，人口11萬人，無論學校、金融機構、工商發展都成熟，連戶政與地政事務所都設工作站，前後站發展均衡，若能獨立成區，也能挹注警消等公部門資源。

民政局長湯蕙禎表示，內壢火車站運量加持、工業區持續開發，人口不斷成長，但是目前礙於行政區域劃分法尚未通過，仍然在草案階段，一旦通過，將著手辦理公聽會蒐集地方意見，但劃分新行政區茲事體大，仍然須多方集思廣益討論。

湯也提到，桃園升格以來，人口平均月增2到3千人，5月份首度跌破2千，原因尚難分析，未來仍有成長可能，預估年底可達225萬人，人事處長張建智說，只要人口達標225萬，市府員額上限可從7200人提高至9000人，有助舒緩建設工作壓力。