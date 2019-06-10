石虎保育條例二度闖關未過 苗縣議員籲縣府提覆議

2019-06-10 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣石虎保育自治條例今年6月二度闖關送交議會仍遭退回，石虎保育議題引發全國關注，苗栗縣議員陳光軒呼籲縣府應依據「地方制度法」第39條，對遭議會否決的苗縣石虎保育自治條例草案，提出覆議案。苗栗縣長徐耀昌今說，石虎保育自治條例正反意見都有，雙方要好好坐下來談，心平氣和達成共識，短時間縣府不會提覆議案。

議員陳光軒批縣長「打假球」，連覆議案都不肯提，給他「補考」機會都不願意。

陳光軒說，苗縣府去年至今兩度提出石虎保育自治條例草案在議會審查，但都遭多數議員否決，縣府立法提案兩度否決，體制上等同於對縣長徐耀昌的不信任案投票，縣府應堅定立場捍衛立法提案正當性，並依據地方制度法提出覆議案，否則難免讓人質疑，縣長假石虎保育之名，行消費石虎大賺觀光財。

陳光軒說，石虎保育刻不容緩，石虎保育自治條例許多條文明顯遭多數議員誤解，縣府在條文內容說明未臻完善，應盡快研議提覆議案，加強與議會溝通。