綠電變黃金 竹市太陽能發電租金收入逾5百萬

2019-06-10 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹市府自106年起在全市29所國高中小學及各公有房地建置太陽光電系統，截至今年5月，共設置面積約7公頃，減碳量相當於12.3座大安森林公園全年的碳吸附量，同時為市府帶來約5百多萬元租金收入，除了為面板下的教室、辦公廳舍降溫3至4度，獲得的獎勵金還可運用於能源教育及相關工程改善。

根據產發處統計，今年5月底前，全市國高中小學與公有房地總設置量近7.3MW(百萬瓦)，年平均發電量約858萬度，相當於37.8萬棵樹木年減碳量、12.3座大安森林公園碳吸附量，今年底前還將完成農產運銷公司、虎山里及頂埔里集會所之設置，持續推動太陽光電發電系統。

新竹市長林智堅表示，太陽光電設置已為市府帶來500萬租金收入，不僅讓就學就業環境有效降溫，屋頂還能成為生態環境展示中心，教育孩子能源再利用的重要性，參與設置的機關學校還可獲得租金收入50%的獎勵金，運用於強化校園能源教育、節能減碳改善工程及公有財產修繕等。

香山高中共設置414.475瓩，自去年1月起總計發電52萬度，年均減碳量等於2.3萬棵樹木減碳量，獎勵金近23萬元，為竹市校園種電王；另三民國中亦設置403.7瓩，年均減碳量約等於2.1萬棵樹木減碳量，獎勵金破20萬。

而位在南寮海邊的「看海公園」，底下原是垃圾掩埋場，綠化後採高架式架設太陽能板，去年底已完成設置1.991 MW(百萬瓦)，截至今年4月底總發電量約76萬度，預計年平均發電量達230萬度，是竹市公有房地面積最大的太陽能光電系統，估計可再為市府帶來約2百萬元租金收入。