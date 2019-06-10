影／竹市債務107年高達194億元 林智堅：建設不能停

2019-06-10 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市議員陳建名、陳慶齡、張祖琰等人今天在新竹市議會，針對新竹市107負債比106年負債多18.61億元，提到新竹市成為開記者會第一名、開工剪綵第一名、財政倒數第一名，舉債不斷增加，並對於市府強力放送宣傳廣告，導致市府宣傳無所不在的行為相當反感，質疑市府團隊如何完成開出的支票。市長林智堅今天回應，「建設不能停，會嚴守財政紀律」。

張祖琰表示，107年市府大肆刊登廣告總計費用超過1千9百萬，再加上過去提及的所有計畫預算包含總圖3億元、國際展演中心10億元、台灣燈會3億元、大車站30億元、輕軌180億元等計畫，不含輕軌營運與重置成本，加起來就要227億元預算，張祖琰說，統計一整年市府活動花了3億，生活必需的消防設施也花3.27億，「我們不是不要辦活動，但有必要奢侈的辦一次性活動燒掉3億嗎？」。

林智堅表示，90年決算市府總負債為17.98億，98年總負債金額增加到191.23億，103年總負債金額為190.04億，104年起林智堅市長上任後逐年償還債務，至106年決算為止負債為175.79億，與103年度相比，一共還債約14.25億。

市府財政處解釋，107年負債共194.4億，比106年多出18.61億，原因來自多項重大公共建設在107年啟動，加上公務預算舉債8.29億、公務員加薪5億、幼教補助7千5百萬、關埔小學與華德福小學的新建工程投入1.85億及元培街148巷工程投入1.2億等。