搶攻南向商機 桃市府旅遊推介團前進泰國

2019-06-10 13:53 中央社 桃園10日電



隨著政府新南向政策，東南亞來台旅客不斷攀升，瞄準南向商機，桃園市政府組成桃園水晶晶旅遊推介團前進泰國，並量身打造機加酒等一條龍式旅遊服務，推展桃園觀光商機。

交通部觀光局曼谷辦事處主任巫宗霖今天出席前進泰國桃園旅遊推介記者會受訪表示，今年1到4月，來自泰國的旅客已突破14萬人，與去年同期相較成長超過2成5，成長力道強，泰國遊客來台旅遊，目前仍鎖定台北101大樓、台中的逢甲夜市及日月潭、嘉義的阿里山等，未來希望打破既有旅遊型態。

巫宗霖表示，泰國九世皇曾到桃園的石門水庫考察，並藉以改善泰國水利系統，這段歷史值得讓更多泰國遊客知道，再加上泰國民眾相當尊崇泰皇，透過包裝行程讓遊客緬懷，並以體貼的服務在各方面提供協助，相信是帶動遊客再成長的動力。

巫宗霖指出，台灣過去較重視日、韓甚至大陸市場，隨著新南向政策的施行，讓東南亞來台簽證簡化，除觀光外，也擴大遊學及中老年宗教旅遊等市場，吸引更多遊客來台，光是泰國遊客今年就有機會挑戰40萬大關，泰國人口有7000多萬人，值得相關產業重新評估整個市場分布。

桃園市長鄭文燦表示，隨著政府新南向政策施行，搭乘廉航的年輕旅客大幅成長，因此市府除邀請泰國部落客，也結合業者組成桃園水晶晶旅遊推介團，20日至24日將前進曼谷推廣桃園旅遊，並推出虎航來回機票加酒店只要6490泰銖的套裝方案，同時提供交通及旅遊套票優惠的一條龍式服務，搶攻泰國來台旅遊大餅。