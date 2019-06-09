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一貫道發一崇德桃園道場成立 蔡英文：正能量改變台灣

2019-06-09 22:07聯合報 記者曾增勳╱即時報導

一貫道發一崇德桃園道場今天下午在桃園巨蛋體育館舉行成立大會，桃竹地區一貫道上萬多人道親齊聚桃園，總統蔡英文總統由桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇陪同出席參加，蔡英文表示，發一崇德是台灣非常重要的中堅力量，在宗教、社會上做出許多重要貢獻，持續擴散正面能量，讓社會產生善的循環，也盼望與所有道親共同努力，保護得來不易的民主與改革成果，一點一滴的改變台灣，讓台灣能夠變得更好。

發一崇德桃園道場為合併桃園、中壢、新竹三區而來，成為一貫道發一崇德第八道場。成立大會上，蔡英文、鄭文燦之外，包括國民黨前主席「伯公」吳伯雄及立委、市議員多人均前往祝賀。

擔任大會主席的發一崇德點傳師劉邦樑希望市府、內政部協助完成桃園佛院興建。鄭文燦表示，發一崇德桃園道場預定在平鎮區成立桃園佛院，市府會在法律規定下，全力支持土地使用與建築計畫，與中央政府合作協助桃園佛院興建。

鄭文燦表示，一貫道為善不欲人知，在天災來襲時，時常默默的從事行善，給予災民支持，展現其一貫道精神，點傳師劉邦樑30年來致力推動孝道文化與讀經班，給予眾多社區與佛堂支持，非常恭喜這次能夠整合桃園、中壢、新竹三地成立桃園道場，相信這是非常重要的里程碑，將會帶給社會更多善的循環。

一貫道發一崇德桃園道場成立，蔡英文總統（左一）與桃園市長鄭文燦（左三）祝賀，蔡英...
一貫道發一崇德桃園道場成立，蔡英文總統（左一）與桃園市長鄭文燦（左三）祝賀，蔡英文期許擴散正能量一點一滴改變台灣。記者曾增勳／攝影
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一貫道發一崇德桃園道場成立，蔡英文總統（中）期許擴散正能量一點一滴改變台灣。記者...
一貫道發一崇德桃園道場成立，蔡英文總統（中）期許擴散正能量一點一滴改變台灣。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦蔡英文新竹
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