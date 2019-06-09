一貫道發一崇德桃園道場成立 蔡英文：正能量改變台灣

2019-06-09 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



一貫道發一崇德桃園道場今天下午在桃園巨蛋體育館舉行成立大會，桃竹地區一貫道上萬多人道親齊聚桃園，總統蔡英文總統由桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇陪同出席參加，蔡英文表示，發一崇德是台灣非常重要的中堅力量，在宗教、社會上做出許多重要貢獻，持續擴散正面能量，讓社會產生善的循環，也盼望與所有道親共同努力，保護得來不易的民主與改革成果，一點一滴的改變台灣，讓台灣能夠變得更好。

發一崇德桃園道場為合併桃園、中壢、新竹三區而來，成為一貫道發一崇德第八道場。成立大會上，蔡英文、鄭文燦之外，包括國民黨前主席「伯公」吳伯雄及立委、市議員多人均前往祝賀。

擔任大會主席的發一崇德點傳師劉邦樑希望市府、內政部協助完成桃園佛院興建。鄭文燦表示，發一崇德桃園道場預定在平鎮區成立桃園佛院，市府會在法律規定下，全力支持土地使用與建築計畫，與中央政府合作協助桃園佛院興建。