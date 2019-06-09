桃園龍舟賽九龍里奪神農旗 大溪高中封龍王 消防未連霸

2019-06-09 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長盃龍舟賽今年總獎金增加至159萬元創下歷屆最高紀錄，149隊在龍潭大池經過3天激烈的競賽今天頒獎和閉幕，龍潭區九龍里在里別組贏得總冠軍，不但二連霸，也拿下在地信仰中心龍元宮「神農旗」，還要代表桃園市到美國南加州參加長堤市龍舟比賽。

龍元宮贊助比賽不手軟，加碼里別組獎金，冠軍9萬元、第2名3萬6000元、第3名1萬2000元。

歷年受矚目的「龍王」最高榮譽之爭，最後形成大溪高中（公開男子組）對上大溪高中（學生組），最後包括校友在內的大溪高中公開男子組勝出。另外，消防局在機關組準備締造五連霸，卻遭遇頑強的警察局，連霸路硬被切斷屈居亞軍。各組和總決撕殺成績都很接近，現場觀眾和親友團奮力加油聲也響徹龍潭大池比賽場地。

各組成績可上龍潭歸鄉文化節官網，或「乙未客家戰役文化季-龍潭歸鄉文化節」臉書粉絲專頁 查閱。

桃園市長鄭文燦頒獎時表示，各組勁旅得到獎項絕非偶然，都是選手日積月累努力爭取到的榮譽，可謂實至名歸，希望所有參賽隊伍持續精進，共同爭取明年佳績。

鄭文燦說，市長盃龍舟賽是龍潭歸鄉文化節重要活動之一，龍舟賽在龍潭有百年歷史，未來除了持續舉辦兼具歷史文化和運動推廣的盛事，市府也會持續推動龍潭的建設，包含改造龍潭大池周邊環境，興建遊客中心、環湖道路、水上劇場等，水岸改造及吊橋重建工程。

市府並透過四方林礫間等水質淨化工程，提高龍潭大池換水量，最高目標1天達20萬噸，以提高活水率，恢復乾淨水質。未來將請龍潭區公所及交通局研議設置大型停車場，使遊客在節慶期間停車更方便。