全桃動漫學生Cosplay大集結 鄭文燦扮睡美人參戰

2019-06-09 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市府青年局今天下午在市立大園高中舉辦桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，，武陵、桃園高中、復旦高中17所高中職校喜愛動漫學生400人大集結，半數學生化身各式動漫角色，Cosplay扮演喜愛的動漫人物生動演出「消失的故事書」情境，市長鄭文燦現場變裝「睡美人」，他更分享自己曾經看過的聖堂教父、島耕作系列、灌籃高手與航海王不同年代的漫畫故事，與學生打成一片。

今年市府青年局主辦2019「MONA」桃園高中職漫研交流會，規模歷年最大，「MONA桃園高中職校漫研聯盟會」為武陵、桃園高中、北科附工與復旦高中17所高校動漫青年組成，今年交流會以「消失的故事書」為原創主題，也是青年局首度參與。

鄭文燦說，漫畫世界可讓大家想像力解放，了解對人性看法，不少漫畫主角都面臨人生各種考驗，如同漫畫航海王主角魯夫努力尋找ONE PIECE，希望年輕朋友勇敢追尋自己人生的寶藏，期盼現代的「ACGN」動畫、漫畫、遊戲與小說，帶來年輕族群更不一樣的視野。青年局長顏蔚慈希望透過活動鼓勵青年朋友多元發展，擁有更大興趣發揮空間。