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全桃動漫學生Cosplay大集結 鄭文燦扮睡美人參戰

2019-06-09 19:13聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市府青年局今天下午在市立大園高中舉辦桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，，武陵、桃園高中、復旦高中17所高中職校喜愛動漫學生400人大集結，半數學生化身各式動漫角色，Cosplay扮演喜愛的動漫人物生動演出「消失的故事書」情境，市長鄭文燦現場變裝「睡美人」，他更分享自己曾經看過的聖堂教父、島耕作系列、灌籃高手與航海王不同年代的漫畫故事，與學生打成一片。

今年市府青年局主辦2019「MONA」桃園高中職漫研交流會，規模歷年最大，「MONA桃園高中職校漫研聯盟會」為武陵、桃園高中、北科附工與復旦高中17所高校動漫青年組成，今年交流會以「消失的故事書」為原創主題，也是青年局首度參與。

鄭文燦說，漫畫世界可讓大家想像力解放，了解對人性看法，不少漫畫主角都面臨人生各種考驗，如同漫畫航海王主角魯夫努力尋找ONE PIECE，希望年輕朋友勇敢追尋自己人生的寶藏，期盼現代的「ACGN」動畫、漫畫、遊戲與小說，帶來年輕族群更不一樣的視野。青年局長顏蔚慈希望透過活動鼓勵青年朋友多元發展，擁有更大興趣發揮空間。

活動總召復旦高中學生車松翰表示，MONA漫研交流會從起初社團走到現在跨校聯展，動漫文化屬於較小眾文化，外界一直不太關注，今年與青年局合作很驚喜，也是聯盟跨出的第一步，希望活動讓更多人了解動漫文化的世界。

桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，市長鄭文燦（中）扮演睡美人角色，與喜愛...
桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，市長鄭文燦（中）扮演睡美人角色，與喜愛動漫學生打成一片。記者曾增勳／攝影
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桃園2019「MONA」高中職漫研交流會學生化身各式動漫角色，Cosplay扮演...
桃園2019「MONA」高中職漫研交流會學生化身各式動漫角色，Cosplay扮演喜愛的動漫人物生動演出「消失的故事書」情境大集結。記者曾增勳／攝影
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桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，喜愛動漫學生Cosplay扮演喜愛的動...
桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，喜愛動漫學生Cosplay扮演喜愛的動漫人物生動演出「消失的故事書」情境。記者曾增勳／攝影
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桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，市長鄭文燦（中）扮演睡美人角色，與喜愛...
桃園2019「MONA」高中職漫研交流會，市長鄭文燦（中）扮演睡美人角色，與喜愛動漫學生打成一片。記者曾增勳／攝影
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