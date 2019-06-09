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苗栗雲端發票好運抽 3000多個獎項等你來

2019-06-09 15:45聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣政府稅務局推廣以行動支付消費結帳且發票存雲端，即日起至8月31日舉辦「雲端發票好運抽」線上雲端發票租稅宣導活動（網址https://mlftax.cloud-invoice.org），只要有今年5、6月及7、8月未開獎的雲端發票，就可以來體驗雲端發票樂趣，還能得禮券及換好康，歡迎全國民眾參加。

雲端發票好運抽包括「與你桐樂-APP下載趣」、「歸戶設定趣」、「領獎設定趣」、「行動支付趣」、「幸運求籤趣」、「快閃捐贈趣」，只要完成統一發票兌獎APP下載、載具歸戶、領獎帳戶設定，及上傳行動支付app綁定手機條碼，或證明以行動支付消費且發票存載具的交易明細，就有機會抽中300元7-11商品卡，共計80個獎項。

「幸運求籤趣」為增加民眾捐贈發票趣味，求籤遊戲讓民眾實現發票小確幸，只要捐贈5張雲端發票就有機，會抽中50元、100元、200元或500元商品卡，共3130個獎項，活動期間還會不定期推出快閃捐贈趣活動，歡迎民眾來體驗。

活動參加辦法請上稅務局租稅服務網站https://www.mlftax.gov.tw，或臉書苗栗桐樂稅查詢，如有任何疑問，電洽037-328222。

苗栗縣政府稅務局推出「雲端發票好運抽」線上雲端發票租稅宣導活動，歡迎民眾踴躍參加...
苗栗縣政府稅務局推出「雲端發票好運抽」線上雲端發票租稅宣導活動，歡迎民眾踴躍參加。記者范榮達／攝影
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