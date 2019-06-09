減速為小石虎 網友呼應為MZM002安全祈福

2019-06-09 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣140縣道是石虎路殺熱區，一隻不到1歲小石虎（編號MZM002）為了肚子，每天晚上冒著危險穿越兩次，華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁呼籲，晚間9點以後開車路經140縣道，減速到每小時50公里，因為「MZM002只是個小孩，牠還在學習怎麼活下去，牠可能等不及路障。」

賴玉菁臉書PO文，引起熱烈回響，大批網友分享，也為MZM002生存擔心、祈福！苗栗縣政府農業處回應指出，140縣道是石虎路殺熱區，卓蘭、三義路段分別紀錄3件、2件，原道路規畫速限每小時80公里，考量生態等因素，已降到60公里，此外，縣府委託「苗栗縣大尺度之路殺風險評估暨140縣道改善建議分析」，期末報告預計6月下旬出爐，將提具減緩路殺建議改善方式。

賴玉菁參與石虎研究計畫，她說，今年6月3日發現MZM002體型過瘦，放回後無線電追蹤牠每睌穿越馬路2次，牠棲息的環境四周，台3線、140縣道及大型產業道路包圍，範圍約長1公里、寬700公尺，牠捉老鼠吃不飽，因此MZM002的選擇只有餓肚子，或冒著生命危險穿越道路。

「小石虎MZM002真的每天睌上會穿越馬路兩次，晚上9點以後會開車經過140縣道的朋友，雖然速限是60，可以麻煩你減速到50嗎？」賴玉菁在臉書拜託，小MZM002只是想填飽肚子，千萬不要開遠燈，石虎看到燈光的反應是愣在當地，只要減速就好了，時速50公里石虎就有辦法反應了，40公里牠就完全可以游刃有餘。