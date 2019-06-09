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頭份交流道口交通毒瘤 雙管齊下盼割除

2019-06-09 08:58聯合報 記者范榮達╱即時報導

國道1號苗栗縣頭份交流道、中華路口上、下班尖峰時段，交通經常打結，成了地方噩夢，苗栗縣政府6月3日完成西交流道124甲縣道增設1個車道通車，高速公路局中區養護工程分局配合，6月6日起南下出口匝道也增加1個車道，雙管齊下希望紓解車流。

苗栗縣政府工務處指出，國道1號頭份交流道上下班時間車交通量大，經常造成匝道口銜接頭份市中華路（台1線）、建國路交叉口，車流嚴重回堵，甚至常有車輛搶快，臨時變換車道、違規行駛路肩，此外，高速公路聯絡道124甲縣道路面老化破損、標誌牌位置不明顯等問題，引來用路人抱怨。

縣府提報中央爭取經費改善，內政部營建署納入前瞻基礎建設計畫「提升道路品質-公共環境改善計畫」，經費4500萬元，利用道路邊坡拓寬，3個車道增加到4個車道，包括3個左轉及1個右轉車道，6月3日完工通車，增加道路容量，減少往頭份市區方向車流回堵，另124甲縣道瀝青路面全面刨鋪，並整合現有標誌牌面及中央分隔島周邊重新植栽，增加市容美觀。

高公局中區養工分局配合124甲縣道完成拓寬，6月6日中午12點起，國1號頭份交流道南下匝道原1個車道，調整為2車道，原配合尖峰時間開路肩措施同步取消。

縣府工務處指出，國1號頭份交流道南下匝道及124甲縣道，各增1個車道，初步觀察效果還不錯，端午節連續假日結束後，平常日交通尖峰時間才是真正考驗，工務處等相關單位會「嚴陣以待」。

苗栗縣政府完成高速公路聯絡道124甲縣道拓寬，增加道路容量， 希望紓解國1號頭份...
苗栗縣政府完成高速公路聯絡道124甲縣道拓寬，增加道路容量， 希望紓解國1號頭份交流道往市區車流。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣政府完成高速公路聯絡道124甲縣道拓寬，增加道路容量， 希望紓解國1號頭份...
苗栗縣政府完成高速公路聯絡道124甲縣道拓寬，增加道路容量， 希望紓解國1號頭份交流道往市區車流。圖／苗栗縣政府提供
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