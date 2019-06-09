影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-09 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣造橋鄉台13甲線公路旁的鳳凰木，每年花開時節都吸引大批攝影迷駐守拍照，最近鳳凰木雖漸漸過了盛開期，但來端午連假其間，來拍照的人潮不退，還有越南新住民相約換上傳統國服「奧黛」來自拍，純白服飾、搭配隨風飄逸的下擺，與火紅鳳凰木相映成為另一幅美景，在一群攝影玩家、遊客中尤其搶眼。

全台各地都有鳳凰木，但造橋鄉這幾株鳳凰木生長在山線鐵路邊，搭配列車疾駛而過的場景，被不少攝影愛好人士認為是全台拍鳳凰木景點中，最特別的場景，近年透過媒體、臉書社群網站的訊息傳遞，每年花期都成為最夯的攝影熱門景點，樹旁幾乎天天有各地遠道來的攝影迷駐守，也有不少遊客來取景，當地居民早已「見怪不怪」。

住竹南鎮的越南新住民黃怡倫和朋友范氏嬌，也專程到鳳凰木來取景拍照，兩人特別穿上了訂製的全白越南國服「奧黛」、戴上斗笠，在火紅的鳳凰木下開心地用手機取景；她們說，嫁來台灣已十多年，因為知道造橋的鳳凰木好漂亮，又有火車經過，因此專程過來拍照留念，今年已是第二年來拍照。