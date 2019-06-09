親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

小心打韓國瑜新戰術！ 先激怒韓粉做這件事...再提告

今深夜變天！鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-09 07:40聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣造橋鄉台13甲線公路旁的鳳凰木，每年花開時節都吸引大批攝影迷駐守拍照，最近鳳凰木雖漸漸過了盛開期，但來端午連假其間，來拍照的人潮不退，還有越南新住民相約換上傳統國服「奧黛」來自拍，純白服飾、搭配隨風飄逸的下擺，與火紅鳳凰木相映成為另一幅美景，在一群攝影玩家、遊客中尤其搶眼。

全台各地都有鳳凰木，但造橋鄉這幾株鳳凰木生長在山線鐵路邊，搭配列車疾駛而過的場景，被不少攝影愛好人士認為是全台拍鳳凰木景點中，最特別的場景，近年透過媒體、臉書社群網站的訊息傳遞，每年花期都成為最夯的攝影熱門景點，樹旁幾乎天天有各地遠道來的攝影迷駐守，也有不少遊客來取景，當地居民早已「見怪不怪」。

住竹南鎮的越南新住民黃怡倫和朋友范氏嬌，也專程到鳳凰木來取景拍照，兩人特別穿上了訂製的全白越南國服「奧黛」、戴上斗笠，在火紅的鳳凰木下開心地用手機取景；她們說，嫁來台灣已十多年，因為知道造橋的鳳凰木好漂亮，又有火車經過，因此專程過來拍照留念，今年已是第二年來拍照。

鳳凰木旁一些攝影玩家都耐心守候，目光似乎專注在等火車，想要在列車行經的短暫時間裡獵取美景，黃怡倫和范氏嬌在樹旁自在地互拍，顯得格外開心，也吸引不少攝影玩家拍攝，兩人也落落大方，美景襯美人，成為另類嬌點。

嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫、范氏嬌穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍照，紅白對比...
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫、范氏嬌穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍照，紅白對比尤其醒目。記者胡蓬生／攝影
分享
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫(右)和范氏嬌(左)穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍...
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫(右)和范氏嬌(左)穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍照，紅白對比尤其醒目。記者胡蓬生／攝影
分享
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫(右)和范氏嬌(左)穿傳越南國服，到造橋鳳凰木開...
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫(右)和范氏嬌(左)穿傳越南國服，到造橋鳳凰木開心地相互拍照留影。記者胡蓬生／攝影
分享
造橋鄉台13甲線公路旁的鳳凰木，每年花開時節都吸引攝影迷駐守拍照。記者胡蓬生／攝...
造橋鄉台13甲線公路旁的鳳凰木，每年花開時節都吸引攝影迷駐守拍照。記者胡蓬生／攝影
分享
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫(右)和范氏嬌(左)穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍...
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫(右)和范氏嬌(左)穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍照，紅白對比尤其醒目。記者胡蓬生／攝影
分享
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫、范氏嬌穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍照，紅白對比...
嫁來台灣十多年的越南新住民黃怡倫、范氏嬌穿傳越南國服，到造橋鳳凰木拍照，紅白對比尤其醒目。記者胡蓬生／攝影
分享

☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

苗栗舊山線RAIL BIKE增新路線 27日起正式營運

2019-06-08 22:54

通勤注意！ 台鐵19日改班次 取消周日班表

2019-06-08 22:52

怕輸在起跑點？清大教授：營造英文環境 更要孩子有興趣

2019-06-08 22:51

瘋雙語教育 竹科家長為子女 1年花數十萬不手軟

2019-06-08 22:49

自學之路／孩子適性發展 四原則自我要求

2019-06-08 22:29

自學之路／家長要花更多心力 伴孩子探險

2019-06-08 22:27

桃市自學3.0實驗室… 學習成果教授驚豔 外地生也搶念

2019-06-08 22:05

新竹家長的集體焦慮 不怕花錢就怕跟不上

2019-06-08 17:59

影／苗栗鐵道自行車將增為3段路線 7月實施優惠價

2019-06-08 17:48

瘋雙語！學費一年數十萬 竹科家長投資教育不手軟

2019-06-08 14:12

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

騙老婆說要加班 上山意外拍到「雷神之鎚」

2019-06-08 19:28

台中發大財！豐原這條新路今通車 將取名「富翁街」

2019-06-08 15:19

端午連假墾丁高房價坑遊客？ 業者出面解釋了

2019-06-08 16:03

南投鵝肉攤群聚感染 衛生局勒令停業

2019-06-08 17:46

老天爺打翻顏料倒入潭中 校長拿手機追逐蘭潭美景

2019-06-08 09:09

嘉市刑警許捷斐留長髮 背後有洋蔥...

2019-06-08 12:20

瘋雙語！學費一年數十萬 竹科家長投資教育不手軟

2019-06-08 14:12

眾所期待！台南亞太棒球村少棒主副球場快啟用了

2019-06-08 14:31

影／罰6萬！台東昨晚再查獲1大貨車滿載24噸生雞糞入境

2019-06-08 11:36

影／苗栗鐵道自行車將增為3段路線 7月實施優惠價

2019-06-08 17:48

藍士林北投立委初選汪志冰勝出 最快月底與新黨整合

2019-06-08 10:21

影／龍潭大池百年龍舟賽 9日各組冠軍、龍王壓軸賽

2019-06-08 19:10

高雄市不參加海峽論壇 理由：公務繁忙

2019-06-08 13:55

新竹家長的集體焦慮 不怕花錢就怕跟不上

2019-06-08 17:59

全國魅力商圈評選台南鹽水奪第三 僅次九份大稻埕

2019-06-08 11:39

「水果奶奶」將到雲林演出 捐統一發票可兌換入場券

2019-06-08 16:07

葡萄成熟時梅雨鋒面來 果農內心是一喜一憂

2019-06-08 20:15

微電腦瓦斯表可避地震災 台南換裝免收安裝費

2019-06-08 10:44

市長端午搞怪 民代「難瘦想哭」 還有件事比吃粽恐怖…

2019-06-08 10:00

台灣為亞洲第一個法入家門國家 東南亞姊妹：很安心

2019-06-08 09:02

愛河龍舟嘉年華壓軸 韓國瑜領軍擊鼓賽龍舟

2019-06-08 22:14

連假排重油汙染麻豆大排 漏油廠商被抓將重罰

2019-06-08 17:22

新北淡水大拜拜 清水祖師昨暗訪今日巡遶境

2019-06-08 18:03

警察節前 退警拉布條抗議小英

2019-06-08 12:33

嘉南4萬多公頃二期稻6/17起輪區供灌 掌水工管控出水

2019-06-08 09:36

暑假太平山全攻略 注意禁露營與車宿 總量管制限3千人

2019-06-08 11:39

稻熱病後時晴時雨 老農聽到又有梅雨鋒面來襲心驚驚

2019-06-08 19:35

影／南市警局推動平安帽專案 退休書記官響應捐出106頂

2019-06-08 09:46

宜花東花木蘭聯盟今啟動 3位女縣長共創東部黃金廊帶

2019-06-08 15:47

愛河龍舟拔河健身工廠蟬聯冠軍 選手：比陸上拔河還累

2019-06-08 12:21

宜蘭龍舟賽金同春獲男女組雙料冠軍 抱走40萬獎金

2019-06-08 18:53

嘉市文化公園樂開趴 分貝超標挨罰

2019-06-08 23:53

國民黨台東立委初選起跑 張志明、李建智勤跑基層

2019-06-08 12:01

影／美濃黃蝶祭文化底蘊深 高市府想打成 「世界品牌」

2019-06-08 19:39

阿勃勒虎頭埤400棵大開花 今起連2周休市民半價

2019-06-08 10:55

全台最早鳥！太平山暑假逢周六 凌晨2點半就開園

2019-06-08 11:42

宜花東今在新北簽署成立「花木蘭聯盟」 創黃金廊帶

2019-06-08 12:16

締造「爛地變亮點」傳奇 林邊光采濕地協調破局縮水

2019-06-08 19:37

南投鹿谷春茶賽頒獎 遊客上山找茶大塞車

2019-06-08 17:22

海口故事屋首展林國基蒐藏 一千多件芭比娃娃、玩偶

2019-06-08 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top