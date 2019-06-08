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為小石虎請命 她拜託經過「這條路」開慢一點

2019-06-08 23:22聯合報 記者祁容玉╱即時報導

華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁6月3日追蹤到一隻還不到1歲、過瘦、有壁蝨的小石虎MZM002，為牠戴上項圈後放回，但隔天周邊就出現另一隻石虎遭路殺。賴玉菁今晚在臉書貼文拜託網友，希望所有夜間會經過苗140縣道的用路人，把車速放慢到時速50公里以下，因為「小石虎MZM002 真的每天睌上會穿越馬路兩次」。

苗140縣道是串連苗栗南邊苑裡、三義、卓蘭3鄉鎮的重要道路，平常車流量不小，更有許多大貨車行經，而這一帶也是石虎棲息的淺山地區，過去苗栗縣不少遭路殺的石虎，都是在苗140縣道上被發現。

賴玉菁6月4日在臉書貼文表示，前一晚在苗140縣道周邊，發現了一隻還不到一歲，過瘦，沒辦法找到足夠的食物。檢查後身上還有有壁蝨的小石虎，不僅沒力氣理毛，食物都找不到了，牠所在的環境，並不友善，河岸蓋滿了水泥河堤和垂直的排水溝，旁邊，就是大馬路，車子不分晝夜急速地行駛。

賴玉菁幫牠裝好項圈，放牠走之前，輕輕地拍拍牠毛毛的小手，跟牠說「要加油喔」。然後所有的工作人員守在夜裡的河岸，直到確認牠遠離馬路，還打算如果牠朝馬路方向移動，要站在馬路邊阻擋每輛通過的車輛，好讓車輛減速。但第二天早上，苗140縣道就又發現另一隻年齡更小的石虎遭路殺，甚至連屍體都湊不全。

今晚賴玉菁再次發文，她表示，小石虎MZM002經過追蹤，真的每天睌上會穿越馬路兩次。她拜託網友幫忙分享提醒，希望晚上9點以後會開車經過苗140 縣道的朋友，雖然規定的速限是60公里，可以麻煩減速到50公里嗎？

她說，目前比較急迫地，是每個140的夜間用路人告訴我「我會減速！我願意為石虎減速。」MZM002 只是個小孩，牠還在學習怎麼活下去，牠可能等不及路障。不少網友也為小石虎MZM002擔心、祈福，幫忙分享訊息希望大家響應。

華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁6月3日追蹤到一隻還不到1歲小石虎MZM0...
華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁6月3日追蹤到一隻還不到1歲小石虎MZM002，賴玉菁今晚在臉書貼文拜託夜間會經過苗140縣道的朋友，把車速放慢，因為「小石虎MZM002 真的每天睌上會穿越馬路兩次」。圖／翻攝自賴玉菁臉書
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華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁6月3日追蹤到一隻還不到1歲小石虎MZM0...
華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁6月3日追蹤到一隻還不到1歲小石虎MZM002，賴玉菁今晚在臉書貼文拜託夜間會經過苗140縣道的朋友，把車速放慢，因為「小石虎MZM002 真的每天睌上會穿越馬路兩次」。圖／翻攝自賴玉菁臉書
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